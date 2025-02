Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE, ha mantingut aquest dissabte una trobada de feina amb les entitats feministes per recollir les seves propostes per a la ponència marc del 15è Congrés, i que serà el full de ruta de la formació per als pròxims anys.

Durant la reunió, Armengol ha anunciat que el pròxim dilluns el Grup Parlamentari del PSIB-PSOE registrarà una iniciativa legislativa per modificar la Llei d’Igualtat del 2018, que ja va ser pionera en moltes qüestions, «per incloure les noves formes de violència masclista». L’objectiu, segons el partit d’esquerres, és actualitzar la llei autonòmica amb la normativa estatal, que des de l’aprovació, la setmana que ve, del nou pacte d’estat contra la violència de gènere, serà més avançada que la llei autonòmica, per la qual cosa cal introduir «qüestions molt concretes com la violència vicària i la violència digital, perquè també siguin considerades violències masclistes». La secretària general ha expressat que espera que aquesta proposta tengui la confiança majoritària de la cambra autonòmica. «Deman al PP que no es tiri en mans dels negacionistes de la violència masclista, com és la ultradreta, i que tiri pel camí de la raó i de fer una societat més justa i més igualitària», ha assegurat la presidenta del Congrés espanyol. Armengol ha agraït a les entitats feministes que han assistit a la trobada la posada en comú d’idees «que poden fer millor el nostre projecte», i ha destacat que «per a nosaltres el moviment feminista sempre ha estat fonamental, animant-nos a tirar endavant iniciatives legislatives i acció política des dels governs, per fer possible un món més igualitari entre dones i homes». Per part seva, la portaveu del PSIB-PSOE i diputada al Congrés, Milena Herrera, ha explicat els detalls del nou pacte d’estat contra la violència de gènere, que s’aprovarà definitivament la setmana que ve a la cambra baixa, i que ella ha treballat com a portaveu d’Igualtat. En aquest sentit, ha avançat que «des del PSIB-PSOE hem liderat la negociació del nou pacte d’estat, que passa de 290 a 461 mesures, que incorpora la mirada de les illes i que per primera vegada inclourà finançament per als consells insulars perquè puguin desenvolupar les seves competències en matèria d’igualtat». Finalment, Fernández ha insistit en el fet que el nou pacte «incorpora les noves formes de violència, com la digital, que pateixen especialment les dones més joves; la vicària, que s’exerceix contra els nins i nines per fer mal a les seves mares; i l’econòmica, que deixa a les dones sense capacitat econòmica per sortir d’aquesta xacra». A la trobada també hi ha assistit la candidata a la secretaria general dels Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, l’actual secretària general insular, Catalina Cladera, la diputada Mercedes Garrido, les secretàries d’Igualtat autonòmica i insular, Silvia Cano i Nati Francés, i la consellera insular Beatriu Gamundí. Per part del moviment feminista han assistit representants de Dones en Dansa, Feminisme a l’Escola, Sororis Causa, Dones de Llevant i ARIB.