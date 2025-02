El Pi-Proposta per les Illes ha lamentat «profundament» aquest dissabte la postura del Govern en relació amb la condonació del deute autonòmic i el concert econòmic. La formació regionalista considera «inacceptable» que l'Executiu balear «renunciï a reivindicar una millora del sistema de finançament, perpetuant així el greuge històric que pateixen les Illes».

Antoni Salas, portaveu d'El Pi, s’ha mostrat prou contundent: «Les Illes Balears generen molts de doblers, però mai tornen. La solució és clara: necessitam un sistema com el del País Basc o Navarra, on recaptem tots els ingressos i després transferir una part a Madrid. No podem permetre que la nostra economia encara depengui d’un model injust i insolidari».

El Pi ha recordat que el Govern ja va refusar la proposta d’un concert econòmic i ara «torna a donar l’esquena a una oportunitat històrica» per alleugerir el pes del deute autonòmic. «És inadmissible que el Govern no miri pels interessos de les Illes i actuï com un simple gestor dels dictats de Madrid», ha insistit Salas.

Tal com ha assegurat el portaveu, «El Pi continuarà defensant un finançament just per a les Illes Balears i exigint un canvi de model que garanteixi que els recursos generats a les Illes es quedin a les Illes».