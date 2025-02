El diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, ha reivindicat la insularitat com un dels eixos fonamentals per a la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2025 amb el PSOE. Així ho ha expressat durant l’acte 'Un Estado plurinacional, social y verde', organitzat per Sumar a Madrid, amb la presència de Yolanda Díaz i representants dels diferents partits de la confluència d’esquerra alternativa.

Vidal ha destacat que viure en un territori insular suposa un encariment del cost de vida i de l’habitatge, motiu pel qual considera essencial que aquesta realitat es vegi reflectida en els pressupostos estatals. Segons el diputat ecosobiranista, l’actual model econòmic basat en el turisme massiu expulsa els residents de les seves illes i ha exigit mesures per diversificar l’economia balear cap a sectors d’innovació i recerca. A més, ha reclamat un plus d’insularitat per al funcionariat estatal que treballa a Balears i mesures per garantir la mobilitat entre illes i amb la península, especialment en rutes estratègiques com la de Menorca-Barcelona dins de l’Obligació de Servei Públic (OSP). Finalment, Vidal ha posat l'accent en la importància de protegir la llengua catalana i promoure les indústries culturals de les Balears, en línia amb el previst en el Règim Especial de Balears (REB). Amb aquesta proposta, Sumar Més vol garantir que l’excepcionalitat insular es tingui en compte en els comptes de l’Estat per al 2025.