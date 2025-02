El diputat de Sumar Més al Congrés dels Diputats, Vicenç Vidal, ha acusat Vox en el marc del debat de la presa en consideració d’una proposició de llei de l’extrema dreta sobre la modificació del padró municipal en casos de suposada ocupació i migració il·legal de fer negoci i explotar els ciutadans migrants. «S’esforcen a fer desaparèixer als que no tenen drets», ha denunciat Vidal, que ha demanat al partit ultra si, a banda de demanar que els migrants «marquin una casella de no tenir papers» en el futur caldrà explicitar al padró «si som d’esquerres, catalanoparlants, ecologistes, feministes o persones LGTBIQ+». Així mateix, ha reivindicat el paper social de la immigració dins el país: «Ells i nosaltres formam una sola comunitat. Som un sol poble».

L’electe de la cambra baixa ha recordat, citant un cèlebre poema de Martin Niemöller, que «si no faig res quan persegueixen el meu veïnat, en venir per mi no quedarà ningú». A més, ha defensat la ILP 'Regularització Ja!' i la regularització extraordinària a causa de la Dana al País Valencià.

L’ecosobiranista ha assenyalat a membres del partit d’ultradreta per la seva suposada activitat delictiva. «Ha quedat palès amb els casos d’explotació amb jornades laborals de 17 hores del conseller de Vox al Consell de Mallorca i de l’agent d’Estrangeria d’Alacant que venia cites a immigrants», ha declarat.

Per cloure, el mallorquinista ha retret la moció que aprovaren a l’Ajuntament de Palma on s’ha introduït una bústia amb denúncies anònimes que fomenten i estenen el racisme. «Aquesta mesura és l’embrió de les deportacions made in Trump», ha manifestat. En aquest sentit, Vidal ha lamentat el racisme estructural d’alguns municipis que incompleixen la llei a l’hora d’incloure’ls al padró municipal.