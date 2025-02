Més per Mallorca ha reclamat aquest dimarts a la Conselleria d’Afers Socials i Famílies que redueixi el temps d’espera i que no empitjori els serveis de dependència. Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament, la formació ha denunciat que el temps d’espera per a resoldre prestacions per dependència ha augmentat un 13 %, que el temps d’espera per a rebre ajudes de dependència quan ja han estat assignades ha augmentat un 34 %, que s’ha creat la primera llista d’espera en 8 anys de teleassistència, que ha augmentat la llista d’espera pel Servei d’Atenció a Domicili i que el Govern pretenia eliminar-lo els caps de setmana a la mancomunitat del Pla.

«El Govern de Prohens ha augmentat el temps d’espera dels serveis de dependència i els ha empitjorat. No és estadística, és empitjorar els serveis públics i els drets de les persones», ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, durant la seva pregunta a la consellera d’Afers Socials i Família, Catalina Cirer, durant la sessió de control al Govern del ple d’aquest dimarts. En concret, Carrió ha denunciat que els dies que passen des que entra una sol·licitud de dependència i es resol ha passat de 219 el 2023 a 248 el 2024, una pujada del 13 %. També que els dies que passen entre el moment que una persona té reconegut un grau de dependència i el temps que la persona rep la prestació ha passat de 95 dies el 2023 a 128 el 2024, una pujada del 34 %. A més, Carrió ha criticat que també s’està produint un empitjorament d’altres serveis, com ara el fet que amb el Govern de Prohens s’hagi creat la primera llista d’espera en 8 anys de teleassistència, que hagi augmentat la llista d’espera del Servei d’Atenció a Domicili o que l’executiu pretenia eliminar-lo els caps de setmana a la mancomunitat del Pla. «Senyora Cirer, aquestes dades tenen nom i llinatges. Persones que veuen com la seva resolució arriba més tard i l’ajuda que tant necessiten es demora. Més pressupost, més serveis i més eficàcia. Si no, només són paraules buides i una actuació negligent per part del Govern», ha etzibat Carrió a la consellera d’Afers Socials i Família.