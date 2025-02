Podem ha apartat el coordinador d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Juanjo Martínez, del consell d'administració de l'EMT «per pèrdua de confiança».

La destitució, segons han assenyalat fonts de Podem, es va demanar la setmana passada, després que el que fos candidat de Sumar a les eleccions espanyoles hagi estat assenyalat en un perfil d'una xarxa social que recull denúncies anònimes d'abusos.

Ara, la petició de cessament, per fer-se efectiva, haurà de passar per la Junta de Govern i votar-se en ple.

El coordinador d'EUIB, per part seva, ha assegurat a Europa Press que no ha rebut cap mena de comunicació respecte al cessament per part de la portaveu de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, que el va delegar a l'empresa municipal.