PSIB i MÉS debatran la compatibilitat laboral de Núria Riera al ple d'aquest dimarts al Parlament

El PSIB i Més per Mallorca han decidit elevar el debat per la compatibilitat laboral de la consellera insular i portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, al ple que aquest dimarts 18 de febrer se celebrarà al Parlament a partir de les 10 hores.

El PSIB ha canviat la pregunta que formularien en la sessió plenària d'aquest dimarts la consellera de presidència i administracions públiques, Antònia Maria Estarellas, per interrogar-la sobre aquesta qüestió, després que el Govern, tot i assegurar que no consten irregularitats comeses per Riera, hagi previst obrir aquesta setmana un procediment intern per analitzar-lo.

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha reclamat a l'Executiu autonòmic l'obertura d'un expedient pels possibles incompliments de la jornada laboral de Núria Riera com a funcionària a la CAIB i també consellera electa i portaveu del PP al Consell de Mallorca. "No es tracta d'analitzar la situació, sinó d'obrir un expedient", ha defensat Negueruela, alhora que ha demanat què pensa fer el Govern.

Cal recordar que la formació ha registrat aquest dilluns la sol·licitud de compareixença de Núria Riera al Parlament. Una petició que de moment compta amb el suport de Més per Mallorca.

També, MÉS ha canviat la pregunta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, al ple d'aquest dimarts per saber si creu que els funcionaris amb càrrecs al PP poden abandonar injustificadament el seu lloc de treball i si defensa aquesta actitud des de la seva doble obligació que, segons el portaveu ecosobiranista, Lluís Apesteguia, té la presidenta del president del PP.

Apesteguia, ha exigit al Govern que doni respostes i actuï en relació amb els possibles incompliments de la jornada laboral de la consellera electa i portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, també funcionària a la CAIB.

"Cal prendre decisions polítiques perquè és injustificable que continuï com a consellera electa", ha reclamat el portaveu ecosobiranista, per a qui la resposta del Govern sobre aquesta qüestió és "completament insuficient" i ha faltat contundència, per això, ha exigit a Prohens que assumeixi responsabilitats. "Si no s'actua immediatament, haurem de començar a demanar qui ho sabia i per què ho tolerava", ha dit, alhora que ha afegit que ara des del Govern ja no poden al·legar desconeixement, ja que fa una setmana que va sortir aquesta informació.

Per part seva, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha assenyalat sobre els possibles incompliments de la jornada laboral de Núria Riera que desconeix el tema i ha confiat que el PP obri una investigació pròpia. "Respectaré el que ells facin internament", ha dit.

La diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha qualificat d'"indecent" l'actitud de la portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, i també funcionària a la CAIB, i ha acusat el PP de "mirar cap a una altra banda". "El més greu és que el PP no l'ha cessat", ha recriminat la diputada, que ha criticat que, si no ho fa, "la cara folrada de Riera és la cara folrada del PP".

Finalment, el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sebastià Sagreras, ha expressat "confiança absoluta" en la investigació interna del Govern sobre Núria Riera i ha demanat "esperar que finalitzi aquest mecanisme de recerca a treure conclusions".

"És totalment compatible ser funcionari d'aquesta comunitat amb tenir una dedicació parcial per dedicar-se o per poder ostentar un càrrec públic i també dedicar-se a la política", ha aclarit Sagreras, que, responia pel possible impacte negatiu que notícies com les que afecten Núria Riera puguin tenir sobre la visió que tenen els ciutadans de la política, ha dit que "no voler avançar esdeveniment, ja ho he dit altres vegades". En concret, quan "dirigents del PP s'han vist sotmesos a la pressió mediàtica i personal del Partit Socialista i de l'esquerra, mediàticament, políticament i judicialment".