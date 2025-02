Francina Armengol, reelegida secretària general del PSIB, ja que no hi ha hagut més candidatures

Francina Armengol continuarà liderant el PSIB-PSOE després de ser proclamada secretària general sense oposició interna. Com que no s'ha presentat cap altra candidatura, no ha estat necessari activar el procés de primàries previst en el calendari organitzatiu previ al 15è Congrés de les Balears del partit.

D’aquesta manera, la reelegida líder socialista afrontarà un nou mandat amb el suport unànime de la militància, un fet que es ratificarà oficialment en el pròxim congrés del partit, on també es renovarà la Comissió Executiva i es definirà el full de ruta per als pròxims anys.

Armengol ha volgut agrair la confiança de la militància, assegurant que continuarà treballant per reforçar el projecte socialista a les Illes Balears. En aquest sentit, ha reivindicat el PSIB-PSOE com «l’instrument més important que té la democràcia per servir la societat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera», i ha encoratjat la seva base a participar activament en els debats del 15è Congrés.

Segons ha expressat, l’objectiu del partit és construir propostes sòlides per recuperar el Govern de les Illes Balears i altres institucions el 2027, per tal de materialitzar aquestes iniciatives en polítiques públiques.