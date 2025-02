L'ús dels ports de les Balears per part de l'OTAN, a debat al proper ple del Parlament

L'ús dels ports de les Balears per part de l'OTAN és un dels temes que es debatrà al ple de dimarts, 18 de febrer, que se celebrarà a partir de les 10.00 hores, al Parlament.

Precisament, aquesta qüestió arribarà a la Cambra a través d'una Proposició no de Llei (PNL) d'Unides Podem, en què la formació reclama el rebuig a l'ús de qualsevol port de les Balears per part dels vaixells de l'OTAN, sigui de manera puntual o permanent.

Pel que fa a aquest assumpte, la diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, va recordar aquest dimecres, després de la Junta de Portaveus, que la ciutadania de l'illa de Menorca es va mostrar en contra de la possibilitat d'utilitzar el port de Maó amb aquesta finalitat, una opinió, va remarcar la portaveu, majoritària.

Altres qüestions

Així mateix, durant la sessió de control del ple de dimarts es debatran altres temes, entre els quals destaquen les polítiques d'habitatge del Govern, les llistes d'espera a la sanitat, el model d'IB3 i les polítiques turístiques de l'Executiu autonòmic.

Precisament, en matèria d'habitatge, el portaveu del PSIB al Parlament, Iago Negueruela, va considerar després de la Junta de Portaveus que el Govern «no ha fet res» per a combatre els problemes d'accés a l'habitatge i, a més, que tot allò que està fent és «fruit de la feina dels governs d'esquerra anteriors».

El portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat per part seva, que les polítiques d'habitatge del Govern donen «resultats nuls». A més, segons Castells, tampoc no hi ha avenços en altres temes com la massificació turística o la sostenibilitat ambiental, així com la pròrroga de pressupostos i en sanitat.

Precisament, sobre aquesta última qüestió interpel·larà el diputat menorquinista a la consellera de Salut, Manuela García, al proper ple. Així, doncs, en matèria de sanitat, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, va destacar després de la Junta de Portaveus que el Govern ha aconseguit reduir les llistes d'espera a les Illes.

D'altra banda, sobre el model d'IB3, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE ha considerat aquest dimecres que és «sorprenent» l'anunci de la dimissió futura del director general de l'ens públic, Albert Salas, i s'ha demanat «què està passant a IB3».

El PP, per part seva, ha evitat fer valoracions sobre la futura dimissió del director general d'IB3, Albert Salas, després de la Junta de Portaveus, i ha dit que és un tema de grups parlamentaris que «es proposarà i es debatrà en el seu moment».

Sobre aquest tema, l'extrema dreta ha exposat que, encara que Vox tancaria IB3, l'oci dels ciutadans és «important» i s'ha «complit amb escreix» en augmentar les audiències. Així, en el moment del relleu, la formació sol·licitarà «una persona imparcial com Salas».