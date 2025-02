Prohens demana ara «donar-ho tot en habitatge» a les jornades intermunicipals del PP

El Govern torna a fer populisme d’extrema dreta amb l’habitatge, l’ocupació i la immigració. La presidenta del Govern i líder del PP de les Balears, Marga Prohens, ha destacat durant la seva intervenció en l’obertura de les jornades intermunicipals del partit, que se celebren aquest cap de setmana a Eivissa, que «tenim un projecte valent, que no gira l’esquena a les preocupacions de la gent i ho hem demostrat afrontant amb determinació el principal problema dels ciutadans d’aquestes illes: l’accés a un habitatge, un drama social davant el qual el PP no es quedarà de mans plegades». Per això, segons assegura ara Prohens, «cal donar-ho tot en habitatge, no ho podrem resoldre d’un dia per l’altre, ni amb una única mesura concreta, però la gent confia en nosaltres i no els decebrem».

Així mateix, Prohens ha recordat que «de la mà dels ajuntaments ja hem projectat 750 habitatges de promoció pública a les Balears per a lloguer social i pensant especialment en els residents», atès que «ara sí, en totes les noves promocionsdemanam un mínim de 5 anys de residència en el municipi, amb un pla de xoc per posar 7.000 nous habitatges al mercat a un preu assequible».

«Donarem noves eines per impulsar l’habitatge nou, optimitzant el sòl disponible per a noves construccions, s’ha d’ampliar la disponibilitat del sòl i no trobaran el PP en solucions fracassades ni tampoc donant suport als okupes», ha assenyalat Prohens. En aquest sentit, la presidenta ha estat clara i taxativa: «El PP ho té clar: l’okupació és delicte i adoptarem totes les mesures necessàries per combatre-la. Sempre ens trobaran al costat dels propietaris afectats».

D’altra banda, Prohens ha afegit que «és el moment de parlar de límits i de contenció, hem tingut la valentia de dir que estam al límit pel que fa a la congestió turística, i també hem tengut la valentia de dir que estam al límit en immigració il·legal amb l’arribada de pasteres a les nostres costes i que estam al límit de menors migrants perquè ja no podem acollir-los en condicions dignes». «Necessitam un canvi dràstic en la política migratòria, que es protegeixin les nostres fronteres i que es lluiti contra les màfies. I aquells que ho heu reivindicat des del principi heu estat els batles del PP», ha assenyalat Prohens.

«Hem fet moltes coses, però tenim molts reptes al davant i cap d’ells és fàcil, però per aquest motiu els ciutadans ens van votar: per donar respostes. I ho hem de fer amb les receptes del PP, perquè són les bones i perquè són les que ens van demanar els ciutadans de les Balears. Perquè són les receptes del canvi, i aquest és el canvi de tots», ha conclòs la presidenta.