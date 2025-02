Amanda Fernández presentarà la seva candidatura a secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca

Amanda Fernández, diputada del PSIB-PSOE, ha anunciat aquest dissabte la seva intenció de presentar candidatura a la secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca (FSM) i succeir a l'expresidenta del Consell i actual portaveu a la institució insular, Catalina Cladera, qui aquest divendres va comunicar que no es presentarà a la reelecció al capdavant del partit.

Fernández ha fet aquest anunci a través de les seves xarxes socials, en el qual afirma afrontar aquest moment, que és «molt especial» per a ella, «amb nervis però amb moltíssima il·lusió». La diputada ha reconegut que presentar candidatura a la secretaria general de la FSM és «un pas important» però, segons ha precisat, ella «sempre» afronta «els nous reptes amb entusiasme, amb optimisme i amb moltes ganes de millorar el futur».

Precisament, «aquest convenciment», ha assenyalat Fernández, va ser el que la va convertir en mestra, la seva «vocació», ja que «en l'educació de cada nen resideix la millor esperança de futur». «I amb aquestes mateixes ganes vaig entrar dins de la política, en el PSOE, amb els valors de justícia social, de progrés, d'igualtat, perquè realment crec que des de la política es pot millorar i canviar la vida de les persones», ha apuntat.

Així, la diputada del PSIB-PSOE ha reivindicat la seva «altra vocació, la vocació de servei públic» que, com ha recordat ella mateixa, va començar al seu poble, a Manacor, on va treballar i va aportar «idees, compromís i dedicació», com a regidora de l'Ajuntament, i, després, a la Conselleria d'Educació del Govern de Francina Armengol, «amb un equip increïble que va treballar durant anys per l'educació i la convivència dels centres educatius de les Illes».

«Ara», no obstant això, ha volgut «fer una passa més», anunciant que presentarà la seva candidatura a la secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca. «Perquè estim la meva illa, la meva gent i vull impulsar des de Mallorca una societat de drets, d'oportunitats, de convivència, una societat com la que dibuixa i defensa Francina Armengol en el seu projecte i em vull comprometre amb els mallorquins cada dia seguint l'exemple de Catalina Cladera», ha argumentat Fernández.

El procés per a presentar candidatures a la secretaria general de la FSM s'obrirà formalment una vegada passat el Consell Polític Insular del pròxim dimecres, dia 19 de febrer. Amanda Fernández explicarà, per tant, el seu projecte dijous que ve, 20 de febrer, en un acte a Manacor. Un acte que, segons ha assegurat, «serà només el punt de partida" perquè "la Mallorca que volem la farem entre tots». Amanda Fernández (Manacor, 1979) és diplomada en Educació Primària i llicenciada en Psicopedagogia. La passada legislatura va ser directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. En l'actualitat és portaveu d'Educació del PSIB en el Parlament.