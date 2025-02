El Pi proposa una llei per al «desallotjament d’okupes en 24 hores» davant «la inacció» del Govern

Davant les recents notícies aparegudes en alguns mitjans «sobre cancel·lacions de reserves turístiques a causa de l'ocupació il·legal d'hotels i apartaments a les Illes Balears», El Pi-Proposta per les Illes Balears ha manifestat aquest dissabte la seva «profunda preocupació» per la manca de «mesures efectives per part del Govern per combatre aquesta problemàtica que afecta greument l'economia i la seguretat de la nostra comunitat».

El Pi ha explicat que, segons informacions recents, «un grup de turistes alemanys ha cancel·lat la seva estada al complex hoteler Bellevue de Port d'Alcúdia després que una part de les instal·lacions fos ocupada il·legalment». «Aquest fet posa en evidència la urgència d'actuar de manera decidida per evitar que situacions similars es repeteixin i perjudiquin la imatge i el sector turístic de les Illes», han considerat des del partit polític.

El Pi ha proposat «una modificació legal» que permeti als propietaris recuperar «els seus immobles ocupats en un termini màxim de 24 hores», tal com va defensar el seu portaveu al Consell de Mallorca, Antoni Salas. «Aquesta iniciativa cerca dotar els propietaris de les eines necessàries per afrontar amb garanties i celeritat les ocupacions il·legals que pateixen», han assegurat.

A més, des d’El Pi reclamen la creació «d'una policia autonòmica pròpia, tal com recull el nostre Estatut d'Autonomia, per reforçar la seguretat i afrontar de manera més eficient problemàtiques específiques com l'ocupació il·legal». El seu Coordinador General, Joan Miralles, ha destacat «la importància de comptar amb un cos policial que conegui de primera mà la realitat de les Illes Balears i que permeti una millor coordinació amb les policies locals».

«És inadmissible que, davant d'aquesta situació alarmant, la presidenta del Govern, Marga Prohens, es mantingui al marge i no prengui mesures contundents per protegir els interessos dels ciutadans i del sector turístic», han assegurat des de la formació. «Exigim al Govern que deixi de mirar cap a una altra banda i actuï amb determinació per posar fi a aquesta xacra que amenaça la convivència i l'economia de les nostres Illes», han insistit.

En aquest senti, El Pi ha reiterat el seu compromís «amb la defensa dels drets dels propietaris, la seguretat ciutadana i la protecció del nostre principal motor econòmic, el turisme». «No podem permetre que la inacció i la manca de voluntat política posin en perill el benestar i el futur de les Illes Balears», han sentenciat.