CCOO planteja mobilitzacions contra Aena davant la manca de seguretat dels treballadors de l'aeroport de Palma

Aquest divendres s'ha celebrat l'assemblea de delegats de CCOO de l'aeroport de Palma i de tots els sectors per tractar els temes relacionats amb les obres de l'aeroport. A l'assemblea s'han abordat totes les problemàtiques que estan patint les persones treballadores i la inseguretat existent dia a dia als seus llocs de treball.

CCOO ha informat de les actuacions que ja ha realitzat anteriorment com la reunió mantinguda amb la secretària Autonòmica de Treball, Ocupació i Diàleg Social i el director de l'IBASSAL on manifesten per part del sindicat la preocupació que genera les condicions de treball que estan patint les persones treballadores a l'aeroport, tot esperant que Aena contacti amb ells per abordar aquesta situació.

Finalment, els delegats han manifestat que davant la inactivitat per part d'Aena i les seves pròpies empreses a donar solucions a les seves repetides peticions, s'acorda que si es continua així es posaran en marxa les actuacions reivindicatives que es considerin oportunes incloent les mobilitzacions necessàries perquè s'estableixin totes les mesures preventives per assegurar la seguretat de totes les persones.