Proposen prioritzar el producte local en la compra d'aliments al Consell de Menorca

Més per Menorca presenta una proposta al pròxim ple del Consell Insular de Menorca per promoure una compra pública directa d’aliments més responsable, sostenible i saludable. La proposta té com a objectiu transformar l’adquisició directa d'aliments per part de les institucions públiques, amb l'objectiu de diversificar l'economia local, fomentar l’agroecologia i millorar la qualitat nutricional dels aliments consumits als serveis públics.

Segons explica la portaveu de Més per Menorca, Noemí Garcia, «tot i que gran part de la compra pública directa es fa a través d’empreses locals, hem detectat que algunes adquisicions podrien ser més sostenibles i que s'efectuen pagaments a grans corporacions no locals, tot i existir alternatives produïdes a Menorca».

«No es tracta només de comprar aliments, sinó de fer-ho de manera que contribuïm al benestar de la nostra societat i al futur del nostre territori. Aquesta proposta vol dinamitzar l'economia local, fomentar la sostenibilitat i garantir que els productes siguin saludables i respectuosos amb el medi ambient», manifesta Noemí Garcia.

La proposta menorquinista inclou la realització d'un estudi detallat sobre la compra pública d’aliments, segregant les dades per producte, proveïdor, procedència i preu, per identificar possibles millores. També es proposa la creació de criteris de compra pública justa per prioritzar les empreses locals i el sector primari de Menorca. En particular, es proposa substituir la compra de làctics i productes frescos no locals per alternatives locals, sempre que sigui possible.

«Amb aquesta proposta, volem que la compra pública d’aliments sigui una acció transformadora que doni suport als nostres productors, tenint en compte el potencial que això té per a dinamitzar l'economia menorquina, i que així mateix es garanteixi una alimentació saludable i sostenible en els diversos serveis que ofereix el Consell», afirma Garcia.

Finalment, Més per Menorca proposa donar continuïtat a l’Estratègia Alimentària de Menorca, iniciada el 2018, redefinint els seus objectius i accions per millorar la compra pública d’aliments a Menorca.

Amb aquesta proposta, el grup vol subratllar la importància d'una gestió pública de l’alimentació que no només sigui eficient econòmicament, sinó que també millori la salut de la ciutadania, protegeixi el medi ambient i doni suport a l'economia local.