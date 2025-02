MÉS denuncia la intenció de PP-Vox d’ampliar el nombre de tanques publicitàries a les carreteres de Mallorca

El conseller de Més per Mallorca Joan Llodrà ha denunciat que el pacte PP-Vox a la institució insular «ha començat a retirar les sancions a les empreses responsables de les fins ara tanques publicitàries il·legals que umplen la xarxa viària». De fet, segons ha explicat Llodrà, el Consell ho fa després de l’entrada en vigor de la Llei de Simplificació Administrativa. La polèmica normativa inclou, segons denuncia el conseller, canvis en el règim sancionador de la publicitat a les carreteres. Una modificació que, «per la porta de darrere», modifica la nomenclatura d’algunes vies permetent, per tant, la publicitat.

Primers beneficiats

En concret, s’ha modificat la nomenclatura de «travessera» on fins ara era il·legal la instal·lació de tanques. Paral·lelament, s’ha autoritzat la publicitat en aquestes vies. Un subterfugi, diu Llodrà, que «pot comportar importants beneficis per algunes empreses». De fet, el darrer ple del Consell de Mallorca ja va aprovar estimar el recurs d’una d’aquestes empreses i que amb el canvi legislatiu s’ha estalviat 6.000 euros de sanció: «Després d’aquesta en vendran moltes més».

Canvi de criteri

Aquest canvi de criteri, ha denunciat Llodrà, contrasta amb la feina feta pels governs progressistes durant les darreres dues legislatures. De fet, segons dades del mateix Consell de Mallorca, de 2015 a juny de 2023 (un mes abans de la presa de possessió de Llorenç Galmés) el departament insular de carreteres havia aconseguit retirar 172 tanques publicitàries il·legals de les carreteres de l'Illa. Aquesta xifra, assegura el conseller Llodrà, «encara és molt més significativa si la comparam amb la legislatura 2013-2015 amb Maria Salom com a presidenta; només es va retirar una tanca publicitària».

Segons Llodrà la proliferació d'aquests espais publicitaris no només suposen un perill per a la circulació sinó que també comporten una distorsió del paisatge i en molts casos vulneren la normativa urbanística: «Afecten l’eficàcia de la senyalística oficial, distreuen els conductors i, en alguns casos, la seva instal·lació va aparellada a una agressió mediambiental. En definitiva, creen contaminació visual i són un risc per a la seguretat viària».

Llodrà insta el pacte PP-Vox a revisar aquesta decisió i rectificar el mes aviat possible: «No entenem el canvi de criteri. Ni era necessari, ni aporta res positiu, ni molt manco formava part de cap programa electoral».