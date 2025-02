El PSIB denuncia que tot el que el PP fa d’habitatge «és fruit del treball dels governs d’esquerres anteriors»

El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha indicat que el govern de Prohens «no ha fet res» per combatre els problemes d’accés a l’habitatge i que tot el que està fent «és fruit del treball dels governs d’esquerres anteriors». Amb aquesta afirmació, Negueruela ha posat en evidència la presentació que feia aquest dimecres la presidenta Prohens, d’una promoció de 24 habitatges a Peguera, que ja va ser presentada en el mes de maig del 2022 per Josep Maria Ribas, aleshores conseller d’Habitatge, i l’anterior batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ambdós socialistes.

Negueruela ha mostrat la seva sorpresa quan el PP diu que «‘el PSIB-PSOE no va fer res en matèria d’habitatge’», i afirma que «tot el que està en marxa són projectes de l’anterior legislatura: 441 habitatges en construcció, més 135 projectes d’habitatge en protecció en licitació i 77 projectes de protecció en redacció que va deixar l’anterior govern del Pacte en tramitació a l’IBAVI». En canvi, assenyala, «l’Institut Balear de l’Habitatge no ha registrat cap nou projecte des que el PP va entrar en el Govern».

A més a més, el portaveu ha titllat de fracàs el programa de Lloguer Segur del PP, perquè no hi ha cap contracte signat a hores d’ara. Negueruela afirma que «això és així perquè no hi ha ningú que vulgui anar al seu programa, perquè quan finalitza un contracte, tothom vol pujar més d’un 100% el preu del lloguer anterior». «Això demostra que el fracàs del PP», sentència.

Per tot això, Negueruela ha anunciat que el PSIB-PSOE tornarà a fer a Prohens la mateixa pregunta que va fer la setmana passada, ja que «encara no ha contestat res del que li hem demanat en matèria d’habitatge». Sobre l’anterior ple, Negueruela ha afegit que el Partit Popular està començant a entrar en «una espiral de fer oposició a l’oposició», i que sorprèn el to de la presidenta, que mostra «un govern altiu i nerviós».