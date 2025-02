Unides Podem recrimina a Prohens la «criminalització» dels caravanistes i torna a exigir l'expropiació de 526 habitatges buits

Unides Podem ha tornat a exigir l'expropiació de l'ús dels 526 habitatges buits en mans de fons voltor i grans empresaris que consten en el registre del Govern. Així ho ha exposat la diputada Cristina Gómez aquest matí a la seu parlamentària durant la sessió de control al Govern. Gómez ha considerat a Prohens «la responsable» de «no estar utilitzant» aquests habitatges buits que «fa més d'un any i mig que estan inscrits en el registre» i dels quals, en les seves paraules, «està manllevant» a «526 famílies que viuen en barraques, que vieun en caravanes, en furgonetes, a Son Espases o a l'aeroport». «526 habitatges buits que té tancats perquè li dona la gana al seu Govern» ha etzibat Gómez a Prohens.

Durant el seu torn, Prohens ha afirmat que «no podem normalitzar viure en caravanes, assentaments i infrahabitatges», la qual cosa ha considerat un «drama social». Gómez ha censurat que la presidenta «no hagi respost» a la pregunta, que feia referència a unes declaracions del batle de Palma, Jaime Martínez, que va afirmar que «a les Illes la gent viu en habitatges». La diputada d'Unides Podem ha censurat la resposta de Prohens, reconeixent que a ella «li faria vergonya» fer les esmentades declaracions quan la seva manera d'«ajudar als caravanistes» és la «multa» i «les sancions econòmiques a famílies vulnerables».

Gómez ha criticat també la despreocupació del Govern per les famílies desnonades de Can Rova, a Eivissa. «Sap on han acabat les famílies de Can Rova?» li ha demanat Gómez a Prohens, «en un altre solar, fent el que podien». «Vostès pensaven que feien un ou de dos vermells, sancionant al propietari del solar» ha continuat Gómez, en referència a la sanció imposada pel Govern, «però a qui calia ajudar era a les famílies de Can Rova».

Finalment, Gómez ha criticat la política d'habitatge del Govern i ha considerat que «el fet de 'deixar fer' no serveix de res». La diputada d'Unides Podem ha recordat que «el 70% de la població està a favor de mesures que regulin el mercat» i ha criticat que «el decret d'emergència de l'habitatge no ha servit per a res», ja que «no ha proporcionat habitatge a ningú en un any i mig». Gómez també ha criticat que el Govern es negui a «impedir l'acaparament d'habitatges» quan «la majoria estan en mans de fons voltor i grans empresaris». «Vostès li fan la bona als especuladors mentre criminalitzen a les famílies vulnerables, és una vergonya», ha conclòs Gómez.