Negueruela: «Prohens té més pànic a Armengol que preocupacions per governar»

El portaveu del PSIB al Parlament, Iago Negueruela, ha considerat que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «té més pànic» a la presidenta del Congrés i secretària general del PSIB, Francina Armengol, que «preocupacions per governar».

Així s'ha expressat aquest dimarts el socialista en declaracions als mitjans durant el ple, en què ha criticat que el Govern «ha contestat a tot malament» i que Prohens «no ha contestat res» del que se li ha demanat a la sessió de control.

En aquest sentit, ha considerat que les crítiques a Armengol que ha fet aquest dimarts el PP «responen a l'anunci que tornarà a ser la secretària general del PSIB». «No hi ha cap novetat més, a banda de confirmar que no va menjar, no va parlar i no va tenir contacte», ha dit el portaveu.