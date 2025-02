MÉS vol gravar fiscalment els habitatges de no residents, acabar amb la construcció de xalets i crear l'Agència Balear del Sòl

Més per Mallorca ha proposat aquest dimarts que el Govern gravi fiscalment els habitatges de no residents, acabar amb la construcció de xalets, particularment en rústic, i crear l’Agència Balear del Sòl per fer gestió urbanística i assegurar que els promotors fan la seva feina i hi ha cases per les classes populars. Durant la interpel·lació al conseller d’Habitatge de l’executiu, el diputat ecosobiranista, Ferran Rosa, també ha reiterat la necessitat de declarar les Illes Balears com a zona tensionada per limitar els preus del lloguer i de crear una Oficina d’Atenció Ciutadana per fer front als abusos dels lloguers.

«Cada dia que passa s’agreuja més la crisi de l’habitatge i el Govern de Prohens no ofereix solucions. Fa falta que posin fil a l’agulla per resoldre un dels majors problemes dels illencs i illenques», ha assegurat Rosa durant la seva interpel·lació al conseller d’Habitatge del Govern, José Luis Mateo, en el ple del Parlament d’aquest dimarts. En aquest sentit, Rosa ha recordat que l’accés a l’habitatge és un dels problemes més greus per a la població de les Illes Balears, que els preus ja eren alts, però que el 2024 han pujat més de l’11% i que, avui dia, l’arxipèlag té els preus de venda i de lloguer més alts de l’Estat amb 4,931 euros el metre quadrat la venda i 18,58 euros el metre quadrat el lloguer.

Davant aquesta realitat, Més per Mallorca ha demanat al Govern que posi fil a l’agulla amb mesures que resolguin l’emergència de l’habitatge ha proposat un seguit de mesures a mitjà i a curt termini. Pel que fa a les mesures a mitjà termini, el partit ecosobiranista proposa que l’executiu gravi fiscalment els habitatges de no residents. «Més per Mallorca ja hem presentat una proposició de llei per prohibir-ne la compra», ha recordat Rosa, «però mentre s’ho pensen, revisin l’Impost de Transmissions Patrimonials. Basta en pugin el tipus de forma general i els bonifiquin per qui s’empadronin i hi resideixi fiscalment els primers deu anys, penalitzant els altres usos», ha afirmat el diputat ecosobiranista.

A més, Més per Mallorca també demanda que el Govern acabi amb la construcció de xalets, particularment en rústic i que creï l’Agència Balear del Sòl, com ja tenen moltes altres comunitats autònomes, per fer gestió urbanística i assegurar que els promotors fan la seva feina i hi ha cases per les classes populars. «Senyor Mateo, quan un promotor compra un solar i espera durant anys sense desenvolupar-lo, esperant que pugi el preu, això té un nom. I es diu especular. A les Illes Balears hi ha sòl urbà i urbanitzable a bastament. No en fa falta més, el problema és que no es desenvolupa perquè els promotors no executen», ha etzibat Rosa al conseller d’Habitatge.

D’altra banda, també, Més per Mallorca ha reiterat la necessitat de prendre mesures a curt termini com la declaració de les Illes Balears com a zona tensionada per limitar els preus del lloguer. En aquest sentit, Rosa ha assegurat que, en cas de declarar-se, això suposaria no només un benefici per a les persones llogateres, sinó també perquè els petits propietaris que baixin el lloguer un mínim del 5% paguin manco l’IRPF. «Faci els càlculs, jo ho he fet. Amb una zona tensionada, els llogaters paguen manco i els petits propietaris hi guanyen més. Quan vostès es neguen a declarar zona tensionada només hi guanyen els grans propietaris i l’Agència Tributària», ha afirmat el diputat de Més per Mallorca.

Finalment, com ja va fer la setmana passada en una pregunta al conseller d’Habitatge durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament, Rosa ha insistit en la necessitat que l’executiu creï una Oficina d’Assessorament Ciutadà perquè els llogaters puguin fer valdre els seus drets i fer front als incompliments de contracte i abusos. «Demà mateix, si vol, pot signar un conveni amb el col·legi d’advocats de les Illes Balears per crear una oficina d’assessorament ciutadà en matèria de lloguers, que es faci càrrec de reclamar davant incompliments de contracte i abusos, com els que pateixen centenars de llogaters de les Illes Balears», ha assegurat Rosa.