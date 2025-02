El Pi presenta un pla de xoc per la llengua i la cultura: «L'objectiu és frenar el procés de substitució cultural i lingüística que amenaça la nostra identitat»

El Pi-Proposta de per les Illes Balears ha presentat una moció per a demanar la creació d’un pla de xoc per a la llengua i la cultura de Mallorca. L’objectiu de la proposta és «frenar el procés de substitució cultural i lingüística que amenaça la nostra identitat, a la vegada que promou la cohesió social i la integració dels nouvinguts».

Antoni Salas, portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, ha declarat que «Mallorca és una illa d’acollida, però per a aconseguir una societat cohesionada cal que els nouvinguts tenguin la possibilitat de conèixer i integrar-se a la nostra llengua i cultura. Aquesta moció proposa la creació d'un pla de xoc i accions concretes per a preservar i donar prestigi a la nostra llengua, la nostra música, les nostres tradicions i la nostra gastronomia. També establim mesures per a fomentar la integració lingüística mitjançant l’educació i l’aprenentatge de la llengua catalana, així com l’enfortiment de la cultura popular».

Entre els acords concrets que es proposen, destaca la creació de l'Observatori de la Cultura de Mallorca, el suport a joves creadors i la promoció de la llengua a través de la retolació pública i l’ensenyament. A més, es demana que el Consell de Mallorca impulsi l’Informe d'Impacte Lingüístic per a les activitats i que s’enforteixi l’ensenyament de la llengua catalana als centres educatius.

Salas ha afegit que «és essencial que les noves generacions creixin en un entorn que respecti i valori la nostra llengua i cultura. Proposam un conjunt de mesures que asseguren la sostenibilitat cultural i lingüística, que no només protegiran la nostra identitat, sinó que també facilitaran l’adaptació de tots els habitants de Mallorca als nostres valors i tradicions».

Amb aquesta moció, El Pi pretén «donar un impuls ferm a la preservació i la promoció de la cultura mallorquina, així com a la cohesió social i la integració dels nouvinguts a l’illa».