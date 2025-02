MÉS: «El Govern de Prohens ha de condemnar les agressions lingüístiques i deixar de festejar amb l’extrema dreta antimallorquina»

Més per Mallorca ha reiterat al Govern en el ple del Parlament d’aquest dimarts que adopti mesures per a acabar amb les agressions lingüístiques i la catalanofòbia. El partit ecosobiranista ha acusat també l’executiu de Marga Prohens d’«irresponsable» per negar la realitat d’agressions catalanòfobes que pateix el país i ha demanat al Govern i Prohens que «deixin de negar l’evidència, que condemnin les agressions lingüístiques, que deixin de festejar amb l’extrema dreta antimallorquina i de blanquejar-la, i que impulsin l’ús social de la llengua catalana».

«Senyor Bauzà, vostè també creu, igual com la presidenta, que les discriminacions lingüístiques que patim els catalanoparlants són fruit de la mala educació i no de la catalanofòbia que va guanyant terreny cada dia?», ha demanat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, al conseller de Cultura del Govern, Jaume Bauzà amb relació a les afirmacions de la presidenta Prohens qui, en resposta a Lluís Apesteguia, en el passat ple, va menystenir les agressions lingüístiques.

Tanmateix, Bauzà ha reiterat les paraules de Prohens en el ple de la setmana anterior i ha insistit en negar les agressions lingüístiques i en titllar-les de «només casos puntuals de mala educació». «Una sola agressió lingüística hauria de bastar perquè la condemnassin. És un despropòsit que es frivolitzi constantment amb les agressions que patim els catalanoparlants. Negar la realitat que pateix el país és un acte d’irresponsabilitat», ha contestat Ramon.

A més, la diputada de Més per Mallorca ha afegit i recordat que «no estam parlant d’anècdotes puntuals sinó de donar via lliure i ales als discursos constants d’odi per part de l’extrema dreta antimallorquina en el seu propòsit de destruir i enterrar la llengua pròpia».

«Mentre ens voleu fer creure que tothom és lliure de xerrar la llengua que vulgui, resulta que si som els catalanoparlants els que volem emprar en llibertat la nostra llengua ens arriscam que ens amenacin amb ‘patearnos la boca’», ha denunciat la diputada de Més per Mallorca. «El Govern de Prohens ha de deixar de negar l’evidència i de blanquejar i festejar amb aquells que pretenen acabar amb la llengua catalana. Ha de posar fil a l’agulla i adoptar mesures per a acabar amb les agressions lingüístiques i la catalanofòbia, però, sobretot, per impulsar l’ús social del català», ha assenyalat Ramon.