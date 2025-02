Transparència Internacional atribueix l'empitjorament de percepció de la corrupció a la liquidació de l'Oficina Anticorrupció

Transparència Internacional ha alertat de l'empitjorament de les dades de percepció de la corrupció i ho ha atribuït, entre altres causes, a la liquidació d'organismes de control com l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Balears.

L'organització ha publicat aquest dimarts el seu últim Índex de Percepció de la Corrupció (IPC), en què l'Estat espanyol ha empitjorat les seves dades després de caure quatre punts i deu llocs respecte al 2023, situant-se a la posició 46 de 180 del rànquing global de l'IPC i al lloc 16 dels 27 països de la Unió Europea.

D'aquesta manera, Espanya se situa al mateix nivell de percepció de la corrupció que altres països com Xipre, República Txeca o Grenada, una posició a sobre de Fiji, dos llocs per sobre d'Oman, però dos llocs per sota de Portugal, que aquest any també baixa quatre punts.

L'Estat espanyol també baixa del lloc 14 al 16 de 27 dels Estats membres de la Unió Europea, després de ser superat per Letònia i Eslovènia. Això sí, es manté per sobre de països com Itàlia, Polònia o Grècia, que han registrat pitjors puntuacions el 2024.

A l'informe es qualifica tots els països amb notes des del 0 al 100, i la mitjana de tots els països del món se situa en 43 punts.

En aquest punt, Espanya està categoritzada amb 56 punts entre les 47 democràcies defectuoses, a 15 punts de distància de les 21 democràcies plenes. Aquest llistat el lidera Dinamarca, amb 90 punts, seguit de Finlàndia (88) i Singapur (84). També hi ha països com Suïssa (81), Irlanda (76), l'Uruguai (76), el Japó (71) o Regne Unit (71).

Segons Transparència Internacional, el descens d'Espanya a l'IPC es deu, entre altres motius, a un estancament en les polítiques i reformes anticorrupció a nivell estatal, així com al desmantellament d'estructures de control, les Oficines Anticorrupció, en algunes comunitats autònomes, com a les Illes Balears o al País Valencià.