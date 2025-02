Els treballadors d'IB Digital faran vaga per les desigualtats en la remuneració de la plantilla

CCOO Illes Balears comunica al Govern que els treballadors d'IB Digital estan convocats a una vaga indefinida a partir del 17 de març. Els treballadors d'IB Digital fa gairebé 6 anys que adverteixen a la Direcció General de Pressupostos i a la Direcció General de Funció Pública que les seves decisions salarials del 2016, preses conjuntament amb el director gerent d'IB Digital en aquell moment, varen crear una injustificada diferència salarial entre els llocs de treball «antics» i els «nous», sense que existeixi, a coneixement dels treballadors, cap informe que justifiqui aquesta diferència salarial.

En l'actualitat, els informes de la DG de Pressupostos respecte d'això «tenen el desvergonyiment d'invertir la càrrega de la prova, exigint a IB Digital una explicació de per què aquests llocs de treball 'nous' haurien de comptar amb complements equiparables als llocs de treball 'antics'». Aquesta és la resposta que els donen: «per sentit comú i justícia social! Haurien de ser la DG de Pressupostos i la DG de Funció Pública els que donessin explicacions d'aquesta flagrant desigualtat i, si escau, demanar disculpes als treballadors pel que va ser, sens dubte, una decisió arbitrària i vergonyosa en el sector públic».

La vaga dels treballadors d'IB Digital suposarà la congelació del projecte d'ampliació de la xarxa de comunicacions d'emergència TETRAIB i la xarxa de sensorització IOTIB, valorat en 9 milions d'euros finançats amb els fons FEDER. Aquesta aturada posarà en perill la consecució de les metes del projecte i, per butxaca, aquests 9 milions. «Sens dubte, un èxit de gestió econòmica per al govern actual», apunten els convocants de la vaga. Per tot això, apel·len novament al conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, que no els va rebre personalment després de l'avís del 30 d'octubre, «perquè es prengui seriosament aquesta qüestió com més aviat millor. Una administració eficient passa, en primer lloc, per una política de recursos humans coherent, raonada i justa, també al sector públic instrumental"».

Per desconvocar la vaga, els treballadors exigeixen la modificació puntual i extraordinària dels complements salarials de quatre treballadors d'IB Digital per tal d'harmonitzar-los amb els complements dels altres quatre treballadors de l'empresa.