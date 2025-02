El Consell de Mallorca impulsarà un conveni amb l'ATIB per a millorar la lluita contra l'oferta il·legal en el sector turístic

Per a millorar la notificació i el cobrament de sancions en matèria d'oferta il·legal dins del sector turístic, el departament de Turisme del Consell de Mallorca impulsarà un conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Fins ara, el departament de Turisme del Consell de Mallorca es trobava amb el problema que un gran percentatge d'aquestes notificacions eren fallides, degut principalment a errors en la direcció de comunicació de la infracció, circumstància que els sancionats utilitzaven per a eludir la seva responsabilitat, per la qual cosa un percentatge de sancions no arribava a cobrar-se.

A partir d'ara, amb aquest conveni, Turisme comptarà amb l'ajuda del personal especialitzat i la base de dades d'Hisenda, molt més extensa i precisa, amb el que, en principi, posarà fi a aquest problema i el Consell de Mallorca serà «molt més eficient i eficaç» en aquesta mena de gestió, desincentivant així l'activitat il·legal.

L'objectiu del conveni, que serà elevat per a la seva aprovació en el Ple de dijous dia 13 de febrer, és que la ATIB, a partir d'ara, recapti les multes en període voluntari i que també sigui l'encarregada de notificar les actuacions que es produeixin en l'expedient sancionador, ajudant així al Consell i posant fi, idelment, a totes les dificultats que es trobaven en el procés.

La ATIB es convertirà en la responsable de la notificació i la gestió de cobrament i, posteriorment, els fons seran transferits al Consell en funció de l'acord subscrit. D'aquesta manera, es posarà fi a l'alt percentatge de les notificacions fallides que hi ha actualment, ja que la ATIB disposa de notificadors personals i més dades per a dur a terme aquesta missió.

El conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha destacat la importància d'aquest acord, que permetrà incrementar la lluita contra aquesta activitat, «sigui del tipus que sigui i operi en el sector que operi». En aquest sentit, Rodríguez s'ha compromès a avançar en l'eliminació d'«aquesta oferta que tant pertorba la convivència» i fa «trontollar el mercat afectant a tots aquells que fan bé les coses a la nostra illa, que són la immensa majoria».