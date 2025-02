Unides Podem s’abstendrà en la votació del decret per a regular les macrogranges avícoles perquè el considera «insuficient»

La representant d’Unides Podem al Parlament balear, Cristina Gómez, ha anunciat que s’abstendrà en la votació del Decret per a regular les macrogranges avícoles, que es durà a terme a la sessió plenària d’aquest dimarts per a la seva convalidació, perquè considera que és «insuficient».

Així ho ha confirmat aquest dilluns en una roda de premsa en què ha lamentat que la mesura no fos pactada amb la seva formació (ho varen fer els grups parlamentaris del PP i Més per Mallorca) i no es tramiti com a projecte de llei, per la qual cosa sí que votarà a favor que així sigui.

Del que sí que votarà a favor la diputada Gómez és de tramitar com a projecte de llei el decret, ja que el seu objectiu és poder regular també la resta de granges que es dediquin a la ramaderia intensiva a les Balears.

Tot i que Gómez ha considerat que posar límits a aquestes explotacions és una «bona notícia», ha vaticinat que aquesta «acabarà al cementeri de les bones intencions», en recordar que el promotor de la macrogranja avícola de Sineu, que va ser paralitzada abans de redactar el decret, ha proposat destinar l'espai a la cria de porcs.

«Estam completament en contra de les macrogranges. Per molt ben gestionades que estiguin, acaben perjudicant els aqüífers, generen molèsties a tota la població dels voltants i trenca amb el mercat local. Les petites explotacions del voltant, i fins i tot les mitjanes, gairebé sempre acaben tancant perquè és impossible que puguin competir amb aquest tipus d'instal·lacions», ha exposat Gómez.