Més per Menorca proposa 10 mesures per a «humanitzar» l’atenció dels pacients amb càncer de l’illa

Més per Menorca ha presentat una proposta, tant al Consell Insular com al Parlament, per a «millorar l’atenció integral dels pacients amb càncer, centrant-se en l'atenció de les necessitats emocionals, psicosocials i logístiques dels pacients, més enllà de la consulta mèdica».

El càncer afecta a més de 20.000 persones a les Illes Balears, amb més de 6.000 nous casos l’any passat. Més per Menorca considera que l'atenció a aquests pacients ha de ser «integral i humanitzada, coordinant millor els serveis sanitaris i millorant la qualitat de vida dels pacients». La proposició del partit demana al Govern que faciliti els trasllats als hospitals de referència, amb horaris adaptats a les necessitats dels pacients, especialment per aquells que han de desplaçar-se de Menorca a Palma. També es proposa l’adaptació dels horaris de les visites hospitalàries per a facilitar l'accés dels pacients, tenint en compte els efectes dels tractaments i els horaris de transport.

A més, els menorquinistes plantegen la revisió dels protocols assistencials per evitar desplaçaments innecessaris, com la recollida de documentació sense atenció sanitària, així com agilitzar la reserva de vols per a aquells pacients que necessiten desplaçar-se periòdicament a Mallorca per rebre tractament.

Un altre aspecte destacat de la proposta és la transformació dels espais d’espera dels hospitals i a l’aeroport de Palma en àrees més acollidores i adaptades, amb zones de descans, tallers i espais per interactuar. Més per Menorca també proposa la creació d’un espai de «finestreta única» per a ajudar els pacients a gestionar els tràmits burocràtics i garantir que aquests siguin més accessibles i senzills, amb atenció presencial.

Finalment, la proposta inclou la creació o ampliació de places professionals a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, amb la incorporació d’oncòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes del sòl pèlvic i internistes per a millorar l’atenció local i reduir els desplaçaments a Mallorca.