MÉS: «En 18 mesos de legislatura el Govern ha aportat zero solucions a la greu crisi habitacional que pateixen les Illes Balears»

Més per Mallorca ha reiterat aquest dimarts al Govern la necessitat de posar límit als preus del lloguer. Durant la sessió de control a l’Executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, els ecosobiranistes han reclamat l’aplicació de la llei estatal d’habitatge i declarar les Illes Balears com a zona tensionada i que el Govern acompanyi els llogaters davant l’especulació amb una oficina d’assessorament ciutadà per a fer front a abusos i assumeixi els costos judicials de litigar contra els especuladors.

«El Govern s’ha de posar d’una vegada per totes devora els ciutadans i no dels qui apugen els preus per a guanyar més. La gent no pot esperar 8 o 10 anys com diu el PP, necessita que els preus baixin aquest 2025», ha reclamat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, al conseller d’Habitatge, José Luis Mateo.

En aquest sentit, Rosa ha retret que en 18 mesos de legislatura el Govern hagi aportat «zero solucions» a la greu crisi habitacional que pateixen les Illes Balears. En concret, Rosa ha criticat el fet que l’executiu de Prohens hagi duit a Fiscalia la compra d’habitatges per part de l’anterior Govern, el fet de regalar aprofitaments urbanístics a promotors i subvencionar l’especulació, així com el fet de perseguir els més vulnerables, multant els qui dormen al carrer o viuen a una caravana, com vol fer l’Ajuntament de Palma.