El Pi denuncia la «deixadesa» del Consell en la gestió de l’Hipòdrom de Manacor

El Pi Manacor expressa la seva preocupació per «l'estat d'abandonament» que pateix l'Hipòdrom de Manacor, «una instal·lació històrica que hauria de ser un referent esportiu i social per al municipi». La formació lamenta «la manca d'inversions i el deteriorament progressiu de l'espai, que posa en risc la seva viabilitat i desincentiva l'assistència del públic i la participació dels afeccionats».

«Fa 3 anys que l'Ajuntament va cedir la gestió de l'hipòdrom al Consell a canvi del seu manteniment per 30 anys, però avui en dia veim que el compromís no s'està complint i l'estat de les instal·lacions és lamentable», denuncia Marga Fons, presidenta d'El Pi Manacor.

La formació posa com a exemple diversos problemes greus que afecten el recinte: el bar reformat continua sense final d’obra; la pista esdevé impracticable amb una ploguda de 9-10 litres; l’entrada principal es troba en estat d’abandonament; l'aire condicionat del bar superior, també tancat, no s'ha arreglat, el trespol s'aixeca i les baranes estan rovellades.

«Aquest deteriorament té com a conseqüència una davallada de l'assistència a les reunions, amb famílies que deixen de dur els seus fills, aficionats que s'allunyen i grups de joves que ja no s'hi acosten», assenyala El Pi.

Davant aquesta situació, El Pi Manacor exigeix que es fiscalitzin les inversions previstes per al 2025, que inclouen una partida de 935.000 € per a Son Pardo i Manacor. «No podem permetre que es perdi una altra instal·lació esportiva com ja ha passat amb la piscina municipal», conclou Marga Fons.