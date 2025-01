Armengol denuncia «la manca d’idees, projecte i rumb» de Prohens

Francina Armengol ha expressat la preocupació dels socialistes: «Les Illes Balears es troben en una situació preocupant, amb manca de governabilitat, amb inestabilitat, sense idees, sense rumb i perdent oportunitats».

La secretària general ha posat de manifest en les jornades parlamentàries per definir l'estratègia política del PSIB de cara al període de sessions que ara comença la «incapacitat per dialogar» del Govern de Prohens, no només amb la resta de grups parlamentaris sinó amb la societat civil. «És inexplicable que duguin dos mesos desapareguts, sense saber si estan fent res per tenir pressuposts i sense contactar amb el principal partit de l’oposició», ha criticat Armengol, per la qual cosa ha demanat que «posin fil a l’agulla, perquè no havia vist ningú mai amb tan poques ganes de treballar».

La manca de pressuposts i d’iniciativa del Govern de Marga Prohens es tradueix, segons Armengol, en què hi ha «zero idees, zero propostes i zero plantejaments del que volen per la comunitat autònoma», davant la qual cosa ha advertit que «se’ls està acabant viure de rendes del que va deixar el Govern anterior, amb uns bons comptes públics, amb fons europeus i amb licitacions fetes per centres de salut i centres educatius».

Tot plegat, es tradueix en una incapacitat manifesta per afrontar els principals problemes de les Illes Balears, com la desigualtat, el canvi climàtic, la mobilitat sostenible, el model econòmic, l’habitatge o el turisme. Precisament, la secretària general també ha recordat com «vaig sentir que Prohens seria molt valenta i apujaria el cànon d’aigua, l’Impost del Turisme Sostenible i impulsaria polítiques per tenir menys turistes, mentre que ara s’ho ha pensat millor i ni pujarà l’ITS, ni el cànon de sanejament, ni serà valenta, entregant-se als que sempre han manat al PP».

En relació amb la mesa per la sostenibilitat, Armengol ha dit que «han quedat gairebé tots sols perquè tothom sap quan l’enganen, i ja vàrem advertir que això era un engany absolut, anunciant coses que sabien que no farien i la realitat ens ha donat la raó».

La secretària general també s’ha referit al principal problema que tenen les Illes Balears, com és la dificultat per accedir a un habitatge, i a la recent sentència del Tribunal Constitucional que valida la declaració de zones tensades per regular els preus del lloguer que preveu la llei d’habitatge estatal.

Sobre això, ha recordat que «el PP sempre intenta aturar les lleis que garanteixen drets als col·lectius més vulnerables», per la qual cosa s’ha demanat «a què espera Prohens per aplicar aquesta regulació». De fet, el Grup Parlamentari Socialista té presentada una Proposició de Llei per declarar les Illes Balears zones tensades, que previsiblement es debatrà aquest període de sessions.

Un altre dels problemes del Govern del PP, tal com ha explicat la dirigent socialista, és que «no necessiten a Vox dins el Govern, perquè mantenen les polítiques ultradretanes de l’extrema dreta». En aquest sentit, ha posat el manteniment de Gabriel Le Senne al capdavant del Parlament com a principal exemple, del qual ha assegurat que «hauria de ser fora fa temps, quan va ser conegut a tot Espanya per odi, manca de sensibilitat i manca de reconeixement a la nostra memòria històrica».

«Continuarem treballant intensament, amb fortalesa i amb ganes per continuar defensant l’interès general i millorant la vida de la ciutadania de les nostres illes», s’ha compromès la socialista.