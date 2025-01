MÉS vol que el llindar electoral torni al 3% i que s’apliqui la quota Hare per a «tenir un sistema electoral més just i representatiu»

Més per Mallorca ha registrat una proposició de llei de modificació de la llei 8/1986 per a «millorar la representativitat del sistema electoral de les Illes Balears». El partit ecosobiranista planteja la modificació dels punts 3 i 4 de l’article 12 de la llei 8/1986 per a retornar al llindar electoral del 3 per cent i que s’apliqui la quota Hare per a «tenir un sistema electoral més just, representatiu, plural i proporcional».

«L’actual llindar electoral del 5% i l’aplicació de la Llei d’Hondt ha estat deficient a l’hora de proporcionar que les diferents opcions polítiques que compten amb el suport ciutadà tenguin presència en les institucions de forma corresponent al seu pes electoral», ha assegurat el diputat i coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Les Illes Balears necessiten un sistema electoral just, representatiu, plural i proporcional», ha defensat Apesteguia.

En aquest sentit, Apesteguia ha explicat que «l’actual llindar del 5% que va ser introduït amb la reforma de la llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 1995, augmentant del 3 al 5% el llindar, no va cercar esmenar cap defecte del sistema electoral i, en canvi, ha generat que el nombre de sufragis que han quedat sense representació ha assolit un percentatge alarmantment alt del 7,6 % de mitjana al llarg de les 11 eleccions existents, amb pics com el de 1991 (11%), 2011 (18,3%) o 2023 (12,6%), en què més del 10% dels ciutadans que varen acudir a les urnes no varen ser representats al Parlament. En tots aquests casos el llindar del 5% ha deixat fora opcions polítiques amb ampli suport popular».

Pel que fa a l’actual llei d’Hondt, «ha suposat afavorir les opcions majoritàries, que han estat clarament sobrerepresentades al Parlament, i ha deixat fora de les institucions les candidatures minoritàries, especialment a les circumscripcions més petites», ha assenyalat. Per exemple, a les darreres eleccions de 2023 el Partit Popular va obtenir una sobrerepresentació de 6,58 punts entre el nombre d’escons respecte als vots obtenguts; el Partit Socialista de 5,67. Per altra banda, Vox va patir una infrarepresentació de -0,35 punts; Més per Mallorca de -1,35; Podem de -2,74. Més per Menorca i Sa Unió no ofereixen una dada significativa perquè obtenen representació únicament a una de les circumscripcions i de les de menor magnitud, en aquest cas Menorca i Formentera.

«Substituir la llei d’Hondt pel sistema de quota Hare, molt més clar i fàcil d’entendre, farà que el resultat sigui més proporcional i dificultarà la sobrerepresentació dels partits més grans, afavorint també la representació de les opcions electorals minoritàries a les circumscripcions més petites on el llindar electoral que es deriva de l’aplicació de la llei d’Hondt és molt superior al legalment establert», remarquen des de Més per Mallorca.

Així, han explicat que la quota Hare suposa dividir el nombre de vots que sumen aquestes candidatures entre el nombre d’escons de la circumscripció, obtenint així un quocient entre el qual es divideix el nombre de vots obtengut per cada candidatura per obtenir el nombre d’escons que correspon a cadascuna. En cas que restassin escons sense assignar després d’aplicar el quocient, aquests seran distribuïts successivament per a aquelles candidatures amb una major diferència entre els vots obtenguts i el producte del quocient i el nombre d’escons obtenguts per aquest, fins a assignar tots els escons corresponents a la circumscripció.

En cas que es produís un empat entre dues o més candidatures per a l’obtenció d’escó en els residus, aquest seria resolt per sorteig.