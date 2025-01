El senador d’Eivissa i Formentera defensa les pensions i el transport públic davant el «trumpisme xerec» del PP

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha denunciat aquest dimarts davant el Ple del Senat que el motiu d’aquesta sessió «no és un altre que posar de manifest la insolidaritat del PP que, juntament amb la dreta catalana i la ultradreta espanyola, han deixat a 12 milions de pensionistes, a 20 milions d'usuaris del transport públic, a 22 milions de treballadors i treballadores, a tot el País Valencià afectat per la dana i a la gent de l'illa de La Palma, entre altres, a l'estacada». Ferrer ha lamentat que la dreta tengui «miopia política, no dubta a perjudicar grans col·lectius per interessos partidistes». «Des que es va iniciar aquesta legislatura», ha continuat, «el seu trumpisme xerec els impedeix realitzar una acció política mínimament raonable».

El senador ha afegit en el debat forçat pel Partit Popular al Senat, sobre les pensions, la gratuïtat del transport públic i les ajudes als afectats per desastres naturals, després que els populars votessin en contra de totes aquestes propostes al Congrés. Ferrer ha dit que «el PP és totalment insensible davant les famílies que es troben sense habitatge, sense aigua o sense electricitat, o perdent la gratuïtat del transport públic». «Com se'ls umpl la boca amb les dificultats que té la joventut per accedir a un habitatge digne i assequible i quan tenen l'oportunitat d'obtenir-ne algun benefici, el prenen», ha dit, referint-se també a la negativa de la dreta a posar topalls als preus del lloguer a les comunitats a on governen, com és el cas de les Illes Balears.

«No tenen empatia pels col·lectius més necessaris», ha continuat. «Si un pensionista té dificultats per pagar el seu lloguer, vostès els neguen tota esperança. Perquè els lloguers sí que s'actualitzaran segons la marca de l'índex corresponent, no passarà el mateix amb les pensions».

El senador d’Eivissa i Formentera i tot el grup d'Esquerra Confederal, al qual està adscrit, han optat per no participar en la votació, com a mesura de denúncia davant les maniobres del Partit Popular.