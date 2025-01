El jutge es nega a arxivar la causa contra Le Senne: Serà jutjat per delicte d’odi per esqueixar la fotografia d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar

El jutge del jutjat d'instrucció número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha decidit continuar endavant amb la denúncia contra Gabriel Le Senne, el president del Parlament, per l’acte violent d’arrabassar la fotografia d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar de l’ordinador portàtil de Mercedes Garrido (PSIB), durant el ple que es debatia la presa en consideració de la derogació de la llei de memòria democràtica.

El jutge rebutja la proposta d’arxivament de la causa contra Le Senne plantejada la setmana passada per la fiscalia de Palma, que no apreciava cap delicte d’odi en el comportament del feixista. El fiscal va qüestionar, des de l’aspecte ètic, la reacció de Le Senne, però no la va relacionar amb una intenció de fer mal ni perseguir a les víctimes assassinades durant la dictadura.

Per contra, la resolució del jutge, disponible d’ençà d’aquest dilluns matí, decreta la continuació de les diligències prèvies, ja que afirma que existeixen prou indicis per considerar que els fets poden ser «constitutius d’un delicte comès amb ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució, en la modalitat de delicte d’odi».

El jutge Sobrino considera que Le Senne «no només es va limitar a esqueixar la imatge de les dones assassinades, sinó que a continuació va espenyar-la en trossos i va tirar-los en terra; la seva actuació va lesionar la dignitat de les víctimes, per la qual cosa la seva reacció encaixa en el delicte d’odi».

A més, el jutge creu que la situació no pot desvincular-se de Vox, el partit polític del qual forma part Le Senne, «que mai va condemnar el règim franquista». «Existeixen prou indicis per a entendre que l'investigat sí que tenia la intenció de menysprear, faltar al respecte i vexar les figures de les Roges del Molinar», insisteix, «a conseqüència de les seves idees polítiques».

Les diferents parts han de presentar els seus escrits, tant d’absolució com d’acusació, en un termini de deu dies. Segurament, Sobrino posarà data del judici oral, i Le Senne haurà d’anar al judici de l’acusació d’un delicte d’odi. Seran les acusacions particulars i populars les úniques parts del procés que sol·licitaran la condemna del polític de Vox.