El fiscal demana l'arxivament de la causa per delicte d'odi contra Le Senne: «Va ser un acte colèric de mala praxi»

La Fiscalia ha demanat l'arxivament de la causa per delicte d'odi oberta al jutjat d'Instrucció 1 de Palma contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per l'episodi de violència contra les fotos d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

A l'escrit, el fiscal delegat de Delictes d'Odi i Discriminació, José Díaz Cappa, argumenta per a sol·licitar el sobreseïment provisional que després de la pràctica de la instrucció no han quedat prou acreditats els elements per a emmarcar els fets a la tipificació de del delicte d'odi.

«No és acreditada la intenció de lesionar la dignitat de les persones ni la motivació discriminatòria per part de l'investigat», diu el representant del Ministeri Públic.

El fiscal considera en tot cas que és «absolutament comprensible socialment el sentiment de rebuig i indignació» dels familiars de les persones representades a les fotografies pel que ha passat i «manifestament criticable l'acció de l'investigat», però que, segons ell, no consta acreditat que la reacció de Le Senne, «inusitada i fora de lloc» d'agafar i trencar posteriorment, fins i tot de manera irada, la fotografia, respongués a una voluntat de lesionar la seva dignitat ni a una motivació discriminatòria.

Cal recordar que els fets varen succeir al ple del 18 de juny de l'any passat en què s'estava debatent la presa en consideració de la derogació, que proposava l'extrema dreta, de la llei de Memòria Democràtica. En aquell moment, Le Senne va esqueixar la fotografia que Garrido lluïa al seu ordinador, després de diversos intents perquè fossin retirades. Garrido i Costa varen acabar expulsades.

El fiscal delegat de Delictes d'Odi creu que, una vegada analitzades les declaracions en instrucció i els vídeos d'aquella sessió parlamentària, no ha quedat acreditat el dol que conforma el tipus subjectiu del delicte d'odi, en aquest cas, «la voluntat de lesionar la dignitat i la memòria de les dones víctimes de la repressió franquista i que es veien representades a la fotografia i la dels seus actuals familiars», ni tampoc que tot això obeís a una motivació discriminatòria.

Per al fiscal, de la visualització dels vídeos de la sessió parlamentària i de les declaracions dels diferents testimonis, es dedueix l'existència d'«un acte colèric de mala praxi i formes sens dubte incorrectes» per part de l'investigat mitjançant una acció absolutament desafortunada i desproporcionada «aliena al mínim decòrum parlamentari i al lloc exercit», però evidenciant més aviat una reacció, fora de lloc, que expressava el seu fort enuig davant l'incompliment per part de les parlamentàries de les ordres que l'investigat impartia reiteradament.

S'apunta també per a argumentar l'arxivament que ni en els moments previs al fet de rompre la fotografia, ni mentre es produeix aquest «inadmissible fet», ni immediatament després, l'investigat proferís desqualificacions o insults o efectués qualsevol altre acte revelador d'una voluntat clara d'humiliar o discriminar.

Les acusacions, exercides pels col·lectius Memòria de Mallorca, Estimada Aurora, el Partit Comunista i familiars de les víctimes, consideraven que hi havia arguments per a asseure a la banqueta l'ultra Gabriel Le Senne en creure que va actuar mogut per motius ideològics.