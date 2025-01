Exigeixen el «cessament immediat» de Marcial Rodríguez per haver mentit davant del ple del Consell

Davant la ratificació de la denúncia «per amenaces, coaccions i intent d’agressió» del conseller de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, a un funcionari del seu departament, segons les informacions periodístiques publicades aquest dissabte, el grup del PSIB-PSOE exigeix al president de la institució, Llorenç Galmés, «que cessi Rodríguez pels fets reflectits en la denúncia i per haver mentit en les seves compareixences davant del ple pel cas de coaccions i amenaces a funcionaris del departament de Turisme». «Galmés ha cregut les mentides de Marcial, no l’ha fet dimitir en 15 dies i se l’ha endut a Fitur; queda clar que Galmés no té més remei que cessar Rodríguez si no vol convertir-se en còmplice i encobridor de Marcial», han assegurat.

Segons els ‘socialistes’, «la situació de Marcial Rodríguez és dantesca i es fa evident allò que ja vàrem denunciar a la mateixa compareixença en el ple del conseller i el president del Consell: Rodríguez no pot estar ni un minut més en el càrrec, i si no plega és Galmés qui l’ha de cessar».

Segons han explicat, des del passat dia 10 de gener, en què es van conèixer públicament els fets, han passat 15 dies d’inacció de Galmés. «La compareixença del president del Consell a petició dels grups Socialista i de Més per Mallorcava ser ‘kafkiana’, amb unes explicacions grolleres de tres minuts, que es van limitar a acusar a l’oposició i a exculpar a Marcial, sense donar peu a les rèpliques dels portaveus que l’interpel·laven», ha dit Catalina Cladera, portaveu del PSIB-PSOE.

En aquest sentit, els ‘socialistes’ exigeixen també «una disculpa pública de Galmés als funcionaris denunciants, perquè no només van ser malmenats i coaccionats pel conseller, sinó que després han estat acusats de difondre falsedats en la seva denúncia». «Lluny de fer-lo fora, Galmés ha tancat files amb Marcial, tant a la compareixença de dijous de la setmana passada, com en la recent fira Fitur, en la que el conseller de Turisme ha ostentat la màxima representació del sector, aliè a les greus acusacions que pesen sobre ell. Galmés ha permès que una persona acusada d’intent d’agressió, coaccions i ingerències sobre els expedients que es tramiten al departament, s’hagi passejat impunement per l’estand de les Balears a Madrid, i s’hagi fet fotos amb el mateix Galmés i la presidenta del Govern, Marga Prohens». «El greuge per al Consell per aquest cas és enorme, i la responsabilitat recau en Galmés que ho ha permès», ha opinat Cladera.

Segons les informacions publicades, el cap d’Inspecció Turística del Consell de Mallorca hauria comparegut aquesta setmana davant de la comissió del SII, i s’hauria ratificat en totes les acusacions en les quals es basava la denúncia presentada anteriorment davant del mateix servei de la institució insular.