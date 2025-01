MÉS rebutja l'ampliació de carrils a la Via de Cintura i critica que Galmés «només posi en marxa mesures per a incentivar l’ús del vehicle privat»

El portaveu de Més per Mallorca ha rebutjat l’habilitació d’un tercer carril en un tram de dos quilòmetres de longitud en l’autopista de Llucmajor, entre la sortida de Son Oms (la número 10) i la de l’aeroport (7) anunciat per la institució insular. Una mesura, ha assegurat, que «contradiu les solucions plantejades a l’estudi de càrrega encarregat pel Clonsell». Alzamora ha insistit que ampliar la xarxa viària «crea un efecte crida i ajuda a solventar els embossos existents a la xarxa viària».

De fet, segons Alzamora, tots els experts coincideixen a destacar la «inutilitat de construir més vies d'alta capacitat per a reduir les congestions de trànsit». De fet, ha recordat que l'ampliació de la xarxa viària crea una demanda induïda per a utilitzar el vehicle privat. «Ampliar o construir noves carreteres és crear més incentius per a usar els cotxes en detriment del transport públic. El PP deixa clar quin és el seu model: més cotxes, més trànsit i més contaminació», ha assegurat el conseller de MÉS. Tot plegat, a parer d'Alzamora, ha de servir per a «disposar d'un transport públic regular i de qualitat durant tot l'any que no estigui pensat només pels turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa».

El portaveu ecosobiranista ha recordat que totes les propostes en matèria de mobilitat anunciades fins ara «només contemplen facilitats per a incrementar l'ús del vehicle privat». De fet, Alzamora ha remarcat que a aquesta mesura cal afegir la supressió temporal del carril Bus-VAO, la construcció del segon cinturó de Palma o el rebuig dels fons europeus per posar en marxa un tramvia que connectés Palma amb l'aeroport. En contraposició a aquest model des de MÉS ha recordat que el ple de la institució va votar i aprovar una moció presentada per MÉS la qual instava el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.