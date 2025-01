Més per Palma exigeix la retirada del Premi Ciutat de Palma de Gastronomia atorgat a una empresa acusada d’explotació laboral,Terracor.

La investigació assenyala que els treballadors d’aquesta empresa han patit jornades laborals de fins a 17 hores diàries, condicions d’allotjament insalubres i massificades per les quals pagaven 80 euros al mes, i sous de 6 euros l’hora, sense compensació per hores extres. «Aquestes acusacions són alarmants i incompatibles amb la defensa dels drets humans i dels drets laborals. Per tant, van en contra dels valors que haurien de representar els Premis Ciutat de Palma», assenyalen des de MÉS.

«Aquest premi no es pot lliurar a una empresa que està acusada de fets tan greus. Retirar-lo és un exercici de responsabilitat», ha declarat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.

Connexió amb Vox i el Consell de Mallorca

Les denúncies també apunten que, durant el període en què es varen produir els fets, un dels socis del conglomerat era Toni Gili, secretari general de Vox a les Balears i conseller del Consell de Mallorca. «La relació d’aquesta empresa amb una figura política destacada de Vox posa en evidència la connivència entre sectors polítics i econòmics que sostenen models laborals basats en l’explotació», ha afegit Contreras.

Més per Palma exigeix al govern municipal:

1. Que es retiri el premi.

2. Que es revisin els criteris d’avaluació per garantir que els guardons no premiïn empreses que vulnerin els drets laborals, humans i la legislació vigent.

3. Que es prenguin mesures per protegir el prestigi dels Premis Ciutat de Palma i assegurar que representin exemplaritat i la justícia social.