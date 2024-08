Demanen la dimissió del portaveu de VOX al Consell per la seva possible implicació en un cas d’explotació laboral

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat la dimissió immediata del portaveu de VOX a la institució insular, Antoni Gili, després de les informacions publicades per eldiario.es sobre un cas d'explotació laboral a Terracor, empresa participada pel representant del partit d'extrema dreta. Alzamora ha reprovat de manera categòrica la conducta del conseller electe i ha assenyalat que «comportaments d'aquest tipus inhabiliten qualsevol polític per a l'exercici de les seves funcions de servei públic». Segons el portaveu ecosobiranista, Gili «no pot continuar ni un segon més com a membre de la corporació insular».

Alzamora ha afegit que «els fets són molt greus, estan documentats amb testimonis i fotografies i fins i tot ha intervingut el Ministeri de Treball». Per tant, ha remarcat, «Gili no té una altra sortida que dimitir i deixar la seva acta de conseller electe».

Ya hemos actuado en coordinación con @del_illes, dando aviso a Inspección de Trabajo para depurar responsabilidades.



Este Ministerio y la @SEstadoMigr nunca van a escatimar esfuerzos en combatir la explotación laboral https://t.co/Y2ZQW6WRQy — Elma Saiz (@SaizElma) August 9, 2024

Jaume Alzamora considera que el president del Consell no es pot posar de perfil com en tantes ocasions i ha instat Llorenç Galmés a sumar-se a la petició de dimissió i ha assegurat que el PP no pot continuar sustentant el seu govern al Consell amb el suport de Gili. «La presidència de Consell ha d'actuar amb dignitat i no pot permetre que el seu càrrec se sustenti amb el vot d'un conseller que actua d'una manera impròpia de qualsevol persona i més quan s'exerceix un càrrec públic», ha remarcat Alzamora.

Finalment, el portaveu de MÉS ha mostrat la seva solidaritat amb els treballadors afectats i ha lamentat que fets com aquests embrutin el sector de la pagesia que des de fa anys fa feina amb l’objectiu de garantir unes condicions dignes i justes.