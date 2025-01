Més per Menorca detecta incoherències rellevants en el pressupost del Consell Insular

Els consellers de Més per Menorca, Noemí García i Esteve Barceló, han presentat al·legacions als pressupostos del Consell Insular de Menorca on assenyalen «deficiències formals que han de ser rectificades».

Els menorquinistes apunten que el pressupost aprovat inicialment inclou una previsió d’ingressos procedents de la CAIB de 9.918.000€ per a inversions en carreteres. En canvi, a la presentació dels pressupostos del Govern de les Illes Balears només es va comprometre a transferir o deixar en préstec uns 6 milions d’euros. Finalment, el Govern va retirar el projecte de pressupostos de 2025 que havia d’aprovar el Parlament, de manera que s’han prorrogat els pressupostos autonòmics de 2024 en els quals no hi ha prevista cap partida per a inversions en carreteres a Menorca. Per aquest motiu, des de Més per Menorca adverteixen que «l’aprovació inicial dels pressupostos parteix de la base d’uns ingressos a dia d’avui no garantits o directament inexistents».

Per altra banda, els menorquinistes destaquen que el pressupost aprovat inicialment no preveu cap partida ni d’ingressos ni de despeses per a la bonificació del transport públic. En canvi, cal recordar que pocs dies després de l’aprovació inicial es va conèixer que l’Estat finançaria aquestes bonificacions. És per això que, poc després de l’anunci estatal, l’equip de govern del Consell Insular va confirmar que mantindria la gratuïtat del transport públic durant l’any 2025. Així i tot, des de Més per Menorca consideren que el pressupost insular «ha de preveure la gratuïtat d’aquest servei».

Per tot l’anteriorment exposat, els consellers menorquinistes demanen a l’equip de govern que «elabori un nou projecte de pressupost amb les modificacions pertinents i el sotmeti a una nova aprovació inicial per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals està previst».