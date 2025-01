El Govern Prohens continuarà atacant el català al sistema educatiu, independentment de les negociacions amb Vox: ampliarà el pla de segregació lingüística

Més per Mallorca ha retret aquest dimarts al Govern Prohens continuar amb els atacs a la llengua catalana al sistema educatiu després que el conseller d’Educació hagi anunciat que mantendrà i ampliarà el pla de segregació lingüística durant els pròxims cursos, independentment de les negociacions amb Vox i reitera la demanda de retirada del pla, el reforç de la llengua catalana al sistema educatiu i de polítiques d’impuls de l’ús social de la llengua davant l’emergència lingüística i abandonar polítiques d’atac a la llengua pròpia del país. El partit ecosobiranista recorda que el pla de segregació no figurava al programa electoral del Partit Popular, per la qual cosa considera que es tracta d’un frau als seus votants i a la majoria social, que va en contra de la comunitat educativa i en contradicció amb el model d’escola i lingüístic de l’ensenyament consensuat i consolidat al llarg de dècades a les Illes Balears.

«El Govern Prohens ha de deixar d’atacar el nostre model d’escola i lingüístic, retirar el pla, reforçar la llengua al sistema educatiu i impulsar polítiques d’impuls social de la llengua catalana davant l’emergència lingüística», ha afirmat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. A més, Ramon ha recordat que la comunitat educativa va fer fracassar el pla i que el Partit Popular no duia al seu programa electoral el pla de segregació lingüística, per la qual cosa «no pot continuar emprant l’extrema dreta com a excusa per continuar atacant la llengua pròpia del país». «Mantenir i ampliar el pla de segregació lingüística vol dir que el Govern Prohens i el PP creuen amb les polítiques antimallorquines, antimenorquines, antieivissenques i antiformenteres», ha assegurat Ramon.

Així, el partit ecosobiranista reclama, novament, l’abandonament dels atacs a la llengua pròpia del país, la retirada del pla de segregació lingüística i el reforç de la llengua catalana en el sistema educatiu, vigilant el compliment dels projectes lingüístics, i dotant de més auxiliars de conversa i dinamitzadors lingüístics per reforçar el seu ús al pati, al carrer i on faci falta. «Però, sobretot, no continuar pressupostant segregar els alumnes segons la llengua que xerrin o acceptar campanyes informatives per triar que la llengua del primer ensenyament tengui com a preferència el castellà», ha criticat Ramon.