Més per Palma: «El PP condemna les entitats veïnals a la incertesa i la precarietat»

Més per Palma denuncia que el govern del Partit Popular encara no ha publicat les bases de la convocatòria de subvencions destinades a les associacions veïnals per als anys 2025 i 2026. «Es preveu una convocatòria bianual que en teoria permetrà a les entitats programar amb tranquil·litat. Aquesta situació genera una greu incertesa a les entitats que organitzen activitats fonamentals per a la vida comunitària de Palma, especialment ara que ja estan aquí les festes populars de Sant Antoni i Sant Sebastià», han assenyalat.

Inseguretat per a les activitats veïnals i els foguerons

«La manca de planificació del PP està deixant les entitats veïnals en una situació d’absoluta inseguretat. Ara mateix, estan organitzant els tradicionals foguerons de Sant Antoni i Sant Sebastià als barris sense saber si comptaran amb el suport de l’Ajuntament», ha denunciat Miquel Àngel Contreras, regidor de Mñes per Palma.

Aquest retard posa en risc l’organització d’esdeveniments populars i afecta directament la cohesió social dels barris, ja que aquestes activitats són clau per a mantenir viva la cultura popular i fomentar la participació ciutadana.

Llocs de feina en perill: dinamitzadors de barri afectats

Contreras també ha advertit que el retard en la convocatòria de les subvencions posa en perill els llocs de feina dels dinamitzadors de barri que fan feina per a aquestes entitats. «Alguns dinamitzadors es veuen abocats a l’atur perquè les entitats no saben si podran comptar amb les ajudes per mantenir-los contractats», ha explicat. Aquesta situació és especialment greu per als Casals de Barri, que depenen d’aquestes subvencions per a poder continuar oferint activitats i serveis a la ciutadania. «Fins i tot algunes entitats ja estan renunciant a la gestió cívica dels casals per mor de la incertesa que els ha generat el Partit Popular», denuncien.

Exigeixen la publicació urgent de les subvencions

Més per Palma exigeix al govern del PP que publiqui de manera immediata les bases de les subvencions dins aquest mes de gener. Això permetria a les entitats disposar de 30 dies naturals per a presentar els seus projectes. En conseqüència, Contreras ha exigit «que la resolució provisional es faci dins el mes de març i la definitiva dins el mes d’abril. L’Ajuntament ha de posar tots els recursos al seu abast i, si és necessari, reforçar-los per tramitar les subvencions de forma urgent. D’aquesta manera, almenys en començar la temporada d’activitats de primavera i estiu, les entitats haurien rebut el 90% de les ajudes».