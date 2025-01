Unides Podem insta el Govern a complir amb les responsabilitats que atorga la llei de memòria democràtica

Unides Podem ha presentat una iniciativa parlamentària pel compliment de la Llei 2/2018 de reconeixements i memòria democràtica de les Illes Balears amb l’objectiu que el Partit Popular es comprometi a desplegar-la i aplicar-la en un sentit ampli. Des de la formació consideren rellevant «reafirmar la importància d’aquesta llei, sobretot en un context d’inestabilitat»; una llei que consideren que versa sobre «drets humans i la memòria de totes les víctimes de l’etapa franquista» i de la qual el PP en va ser partícip en la seva elaboració.

Davant aquest context polític marcat per la inestabilitat parlamentària i un polèmic intent de derogació d’aquesta llei, considerat per la formació com «indignant» en tant hagués suposat «un retrocés en la qualitat democràtica» de la comunitat autònoma, des d’UP presenten aquesta iniciativa, el principal objectiu de la qual és una «crida a l’acció al Govern» en mans del Partit Popular, «instant-li a complir amb les responsabilitats en matèria de memòria democràtica» que l’atorga la Llei 2/2018.

D’aquesta forma, s’inclouen en la proposició no de llei tota una sèrie de mesures per garantir el desplegament i compliment efectiu d’aquesta norma. Entre aquestes destaquen la demanda d’un funcionament regular i efectiu de la Comissió Tècnica de memòria democràtica per dissenyar les polítiques, Continuar amb el desenvolupament de la memòria democràtica en l’àmbit educatiu, la represa de l’entrega de certificats de víctima del franquisme; la retirada del paisatge urbà (noms de carrers, monuments, plaques…) d’elements amb simbologia franquista o d’homenatge als col·laboradors en la repressió; l'organització i participació del Govern en els actes de reconeixement i homenatge a les víctimes (en especial, el 29 d’octubre); la inauguració pública del Memorial de la Dignitat (mausoleu per les restes de víctimes no identificades); la publicació dels projectes d’investigació sobre memòria iniciats en l’anterior legislatura; o desenvolupar exposicions centrades en l'educació i la promoció del dret a les garanties de no repetició, entre altres.