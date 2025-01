El PP de Mallorca reclama la retirada de les restriccions europees per a «garantir» la supervivència del sector pesquer mallorquí

El Partit Popular ha presentat una proposta al Consell de Mallorca amb l’objectiu de «protegir el sector pesquer de l’illa davant la proposta de la Comissió Europea de reduir dràsticament els dies de pesca anuals i els límits de captura».

El portaveu adjunt del Grup Popular, Bernat Vallori, ha destacat que la pesca artesanal «és una part fonamental de la identitat cultural de Mallorca i una activitat essencial per a l’economia local, ja que dona feina a centenars de famílies i suporta una xarxa de confraries, llotges i empreses relacionades». «El sector pesquer mallorquí és vital no només per l’economia, sinó també per preservar les nostres tradicions i garantir el subministrament de productes frescos i de qualitat», ha subratllat Vallori.

La portaveu del Grup Popular al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha explicat que «tot i els esforços dels pescadors de l’illa, que en els darrers anys han reduït els dies de pesca de 240 a 130 per garantir la sostenibilitat de l’activitat, la proposta europea suposa una reducció del 79% dels dies de pesca, fet que posa en risc la viabilitat econòmica i social del sector». A més, ha afegit que «aquesta mesura no compta amb estudis científics actualitzats a la realitat actual ni amb informes d’impacte socioeconòmic que en justifiquin l’aplicació».

Per a la redacció d’aquesta moció, el PP de Mallorca s’ha reunit amb la Federació Balear de Confraries de Pescadors per a escoltar el seu parer i atendre les seves demandes. Els afectats han traslladat al grup les seves preocupacions i com les polítiques del Consell de Mallorca els poden ajudar. Amb aquesta proposta, el Partit Popular demana reconèixer la importància del sector pesquer, donar suport als pescadors, retirar les restriccions europees i protegir l’activitat amb campanyes de sensibilització per a garantir-ne la sostenibilitat.