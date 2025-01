El PSIB proposa reformar el reglament del Consell de Mallorca per a «frenar» els discursos d'odi de Vox

El PSIB-PSOE al Consell de Mallorca ha alertat del perill que suposa «la proliferació de discursos d’odi, menyspreu i befa als adversaris polítics, institucions i a determinats col·lectius com l’OCB o el Fons Mallorquí de Solidaritat», al Consell de Mallorca. «Una actitud causada per l’extrema dreta amb el consentiment de Galmés, qui no ha fet cap esforç per aturar o corregir aquesta forma barroera de fer política», han denunciat.

Per aquest motiu el Grup Socialista presenta una moció en el ple d'aquest dijous per a instar a la modificació del reglament del Consell, per a facilitar la direcció dels debats al president del Consell. «En el ple hem sentit com s’ha criminalitzat immigrants, s’ha insultat la memòria de les víctimes de la repressió franquista, s’ha fet enaltiment cop d’estat del 36, s’ha fet befa de la feina del Fons Mallorquí de Solidaritat, de l’Obra Cultural Balear..., s’han sentit desqualificacions personals i polítiques de membres de la corporació», ha recordat Cladera qui ha reclamat suport al PP per a la moció que pretén «garantir el respecte, la imparcialitat i la defensa dels principis democràtics dins del Consell de Mallorca, i evitar aquesta degradació i els atacs personals i polítics que es profereixen ple rere ple des dels bancs de la ultradreta».

Cladera també ha reclamat «més transparència a l’equip de Govern», en la comunicació de despeses per viatges, campanyes publicitàries tant del Consell com de la Fundació Mallorca Turisme. «A les pàgines de transparència no s’actualitzen les dades», ha dit la portaveu. El darrer exemple d’aquesta pràctica obscurantista es troba en el desplaçament del conseller Bestard (Vox) a Aràbia per a presenciar un partit del Reial Mallorca. Cladera ja ha sol·licitat el cost del viatge, a banda de criticar l’absència del vicepresident del Consell en el ple de dijous, «que és la seva obligació».

Cladera ha instat Galmés perquè ell mateix pugui respondre a la qüestió de les «línies vermelles de Vox que el PP respecta per mantenir el pacte de Govern», a les quals el portaveu de la ultradreta al Consell es va referir durant el darrer ple extraordinari celebrat. «Seria bo que Galmés no s’amagui i respongui en primera persona sobre aquestes línies vermelles, i les pugui explicar a tots els ciutadans», ha afirmat Cladera.