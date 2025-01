MÉS proposa crear una xarxa insular de meteorologia que ajudi els municipis a millorar la gestió d’inundacions, pluges intenses o onades de calor

El ple del Consell de Mallorca debatrà aquest dijous una proposta de Més per Mallorca que planteja la creació d’una xarxa insular d’estacions meteorològiques amb l’objectiu de recollir dades en temps real sobre els fenòmens meteorològics i posar-les a disposició dels Bombers de Mallorca, Departament de Medi Ambient, Departament de Carreteres i altres organismes implicats en la seguretat ciutadana.

La iniciativa ha estat presentada pel portaveu ecosobiranista a la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha detallat que la moció també insta l’equip de govern del Consell a crear una línia d’ajudes destinada als ajuntaments per a la instal·lació de noves estacions meteorològiques homologades i per a l’homologació de les estacions ja existents.

Segons Alzamora, ara per ara, no hi ha estacions meteorològiques repartides de forma homogènia al conjunt del nostre territori. Encara més, algunes de les estacions no estan homologades. És per això, ha remarcat, que «resulta del tot imprevisible assegurar la màxima qualitat i precisió de les dades recollides així com disposar d’un millor coneixement del clima de totes les comarques i poblacions de Mallorca i les condicions meteorològiques en temps real». Una informació que resulta de gran utilitat en cas de situacions meteorològiques adverses o extremes. «Dades que poden resultar útils per a pagesos, cooperatives, però també, i especialment, a alguns departaments del Consell de Mallorca, com ara el de Medi Ambient, els Bombers de Mallorca fins i tot els tècnics del Departament de Carreteres, en cas d’inundacions».

A més, la posada en marxa d'una xarxa insular d’estacions meteorològiques, en col·laboració amb els diferents ajuntaments de l’illa, «comportaria als consistoris nombrosos avantatges i serveis associats, com l'accés als seus serveis meteorològics o l'obtenció de certificats en cas d'episodis meteorològics que deriven en reclamacions a companyies asseguradores». El més important, segons Alzamora, és que «els ajuntaments disposarien de dades molt localitzades i de proximitat que podrien ser de gran ajuda pels diferents cossos de policia local o efectius de Protecció Civil».

En aquest context, el portaveu de MÉS ha recordat que l'emergència climàtica no és un perill abstracte. «No és un esdeveniment aïllat en el temps, ni un problema que pugui circumscriure’s a països remots o generacions futures». Així, ha recordat els efectes de la DANA a València o la inundació devastadora que va afectar el poble de Sant Llorenç des Cardassar el dia 9 d'octubre de 2018. «Davant aquests episodis també resulta essencial disposar d’eines eficaces per a la prevenció, la gestió de riscos i la protecció de la ciutadania».

La moció també insta l’equip de govern del Consell a reforçar la coordinació amb altres institucions locals, autonòmiques i estatals per millorar la resposta davant fenòmens meteorològics adversos. Finalment, també insta el Govern de l’Estat a transferir les competències en matèria meteorològica al Govern de les Illes Balears.