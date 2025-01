[VÍDEO] Els Reis d’Orient regalen al batle Martínez el joc 'Sobreviure a Palma'

Els Reis d’Orient regalen al batle Jaime Martínez el joc 'Sobreviure a Palma'. Més per Palma denuncia així «la crua realitat de moltes famílies de la ciutat que es veuen expulsades dels seus barris, ofegades pels lloguers desorbitats i abandonades per un govern municipal que prioritza els interessos dels especuladors i el turisme de masses». Aquesta denúncia s’emmarca dins la campanya 'Sobreviure a Palma', impulsada per Més per Palma per a recollir testimonis de les greus dificultats que pateixen els residents i per a posar de manifest «la inacció del PP i del batle Martínez per a solucionar aquesta crisi».

Històries que posen nom a la crisi de l’habitatge

Dins la campanya, s’ha demanat la participació de palmesans que han explicat les seves històries de supervivència: «Qualcú ha d’escoltar aquestes persones». Històries com la d’una mare treballadora que, després de perdre la seva parella, viu amb la seva filla en condicions precàries, sense poder accedir a una pensió de viudetat. Treballa sense descans per a pagar un lloguer de 800 euros mentre gairebé no pot veure la seva filla i ha de renunciar a necessitats bàsiques. Una altra història reflecteix la inestabilitat de canviar de barri quatre vegades en tres anys, sempre perseguint un lloguer mínimament assequible. «Quan les famílies comencen a establir vincles i construir una comunitat, es veuen forçades a partir per culpa de pujades abusives. Això no és vida, és supervivència», ha lamentat Truyol.

Un clam convertit en vídeo

Un dels punts centrals de la campanya 'Sobreviure a Palma' d’aquests dies és un vídeo que ja es pot veure a les xarxes socials. En ell, un nin demana als Reis d’Orient que regalin al batle el joc 'Sobreviure a Palma' perquè «reaccioni d’una vegada per totes». El vídeo, carregat d’ironia i emoció, mostra com els tres reis s’aproximen a Cort per a entregar aquest regal al batle, «una metàfora del clam desesperat de les famílies per una ciutat més justa i habitable».

👑👑👑 Estimats Reis d'Orient:



🎁 Aquest any, la millor jugueta és un regal per al batle: el joc "Sobreviure a Palma"



📢 Les famílies de Palma mereixen #HabitatgesDignes i un govern que pensi en la gent, no en els turistes#SobreviureAPalma pic.twitter.com/OM6knnAzQF — MÉS per Palma (@MESperPalma) January 3, 2025

Les propostes de Més per Palma

Més per Palma presenta propostes per a combatre aquesta crisi: destinar 40 milions d’euros a la compra d’habitatges públics, crear un impost als habitatges buits o declarar Palma com a municipi tensionat per limitar els preus dels lloguers.