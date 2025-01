El PP de Mallorca exigeix al Govern espanyol la derogació del decret del registre de viatgers per «vulnerar la privacitat»

El Partit Popular del Consell de Mallorca reclama la derogació immediata del Reial decret 933/2021, que obliga les empreses d’allotjament i lloguer de vehicles a complir unes exigències de registre documental i informació que des del PP consideren «inassumibles». Segons la formació, aquesta normativa «genera greus problemes operatius i econòmics per a les petites i mitjanes empreses turístiques» i, a més, «vulnera la privacitat dels viatgers en exigir la recopilació de fins a 30 dades per reserva d’allotjament i fins a 60 en el cas del lloguer de vehicles».

La portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, considera que aquesta nova normativa «no té en compte la realitat del sector» i «obliga els negocis a fer front a una càrrega administrativa i tecnològica excessiva, fet que pot repercutir directament en la competitivitat del turisme mallorquí». Riera ha remarcat també que el decret ha estat «imposat sense diàleg» i sense l’assessorament suficient a les empreses afectades.

A més, la portaveu ha denunciat la «manca de preparació tècnica» per a la implementació del Reial decret, la qual cosa, segons ella, ha derivat en un «autèntic caos operatiu». «Aquesta situació es veu agreujada per la inacció del Govern central, que no ha respost a les peticions de les diferents associacions del sector ni ha obert vies efectives de comunicació amb els professionals afectats», remarca. Això, segons Riera, «perjudica especialment aquelles empreses més petites, que disposen de menys recursos per assumir nous costos i requeriments legals».