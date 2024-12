El Col·lectiu Aurora Picornell, el PCE i Esquerra Unida recordaran Aurora Picornell i les Roges del Molinar el pròxim 5 de gener

El Col·lectiu Aurora Picornell, Partit Comunista d'Espanya (PCE) i Esquerra Unida dels Illes Balears (EUIB) recordaran Aurora Picornell i les Roges del Molinar el pròxim 5 de gener a Palma.

EUIB ha informat que juntament amb el Col·lectiu Aura Picornell i el PCE, ha convocat un acte unitari en record d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar el pròxim 5 de gener, en commemoració del 87 aniversari del seu afusellament.

L'acte es farà al Born del Molinar, a les 12.00 hores, un lloc emblemàtic que simbolitza «la memòria de la resistència i el compromís amb els ideals de justícia social», segons les entitats convocants. L'acte serà unitari, amb el micro obert a totes les entitats i col·lectius que vulguin expressar el seu reconeixement en la lluita d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

Aquest homenatge compta amb la col·laboració de la Plataforma per la Memòria Democràtica de Mallorca, que ajuda a mantenir el record d'aquestes figures i el seu llegat en la lluita pels valors democràtics.

L'acte comptarà amb la presència del Comitè Central del PCE, que vol homenatjar els seus militants i seguir la lluita pels valors de la llibertat, la igualtat i la democràcia. Yolanda Rodríguez, membre del Comitè Central del PCE, intervendrà durant l'acte per recordar el llegat d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

En aquest context, el PCE i la EUIB han volgut assenyalar l'«infame» paper de l'actual president del Parlament, Gabriel Le Senne, qui acumula diverses denúncies judicials, inclosa una presentada pel PCE per haver esquinçat fotografies d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar en seu parlamentària. «Aquest acte de menyspreu no només atempta contra la memòria democràtica, sinó que constitueix una falta de respecte cap a les institucions que representen la ciutadania i els valors democràtics», han opinat.

Per aquest motiu, les dues formacions han exigit la dimissió «immediata» de Le Senne per la seva actitud «incompatible amb el respecte als principis democràtics». A més, han interpel·lat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, perquè «prengui mesures clares per a garantir institucions compatibles amb la democràcia».

En paraules del coordinador general d'Esquerra Unida dels Illes Balears, Juanjo Martínez, «un any més tornarem a omplir el Born del Molinar, no només per a recordar a les Roges del Molinar, que també, sinó per a continuar aspirant als seus anhels de Justícia Social, Democràcia i Socialisme que elles ens varen ensenyar».

«No podem permetre l'avanç dels autoritarismes, requerim d'una resposta unitària, contundent i transformadora, a l'actual situació, donant esperança a la construcció d'una societat millor de la que tenim, més justa, igualitària i sobretot lliure», ha afegit finalment el coordinador general de EUIB.