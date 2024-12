La moció de censura contra el president del Consell de Formentera es debatrà aquest divendres

La moció de censura contra el president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, es debatrà aquest divendres a les 12.00 hores.

Perquè pogués prosperar la iniciativa, fa dues setmanes va presentar la seva dimissió el portaveu i conseller insular de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, condició indispensable de Gent per Formentera i PSIB per a impulsar la moció i donar suport a un govern en minoria de Sa Unió.

El president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, va assegurar sobre aquest tema que és «molt trist» que se li volgués fer una moció de censura per a «tractar d'encobrir la presumpta corrupció que hi ha hagut en aquests anys en el Consell».

El president va declarar que aquestes pretensions «no donaran cap resultat» ja que la Fiscalia Anticorrupció i Contra el Crim Organitzat ja investigava totes les irregularitats a través de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.

Còrdova també va recordar que aquesta moció de censura tampoc s'ajusta a les negociacions que ha mantingut en els últims mesos amb el PP balear.

Crisi de govern

Fa un any, la greu crisi política a Formentera va començar quan el president del Consell, Llorenç Córdoba, va afirmar que podria deixar de fer costat incondicionalment al Govern.

Des de Sa Unió el varen acusar llavors d'intentar pressionar d'aquesta manera a l'Executiu de la presidenta del Govern, Marga Prohens, per a percebre un sobresou per la seva activitat com a diputat, afirmació negada en tot moment pel president insular. Al començament de 2024, Córdoba va ser expulsat de la coalició de govern insular.

Després de mesos de crisi, en l'equip de govern insular únicament va quedar el president Córdoba al costat d'un altre conseller de Sa Unió i, durant tot aquest temps, la resta de formacions han exigit sense èxit la dimissió del president, mentre intentaven negociar entre elles una moció de censura per a llevar-li la presidència del Consell.

Al començament de desembre, Gent per Formentera i PSIB varen pactar amb Sa Unió plantejar aquesta moció.

Durant aquest temps, a més, Córdoba va ser denunciat davant Fiscalia per presumpta malversació de fons. Aquest hauria utilitzat amb finalitats «purament privades» els serveis d'un funcionari, segons l'escrit presentat davant Fiscalia per la Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell.