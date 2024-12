El PP exigeix ara garantir els recursos perquè la gratuïtat del transport «no sigui a costa del Govern, els consells i Cort»

El PP ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, garantir els recursos perquè la gratuïtat del transport públic «no sigui a costa dels comptes del Govern, els consells i Cort».

Així, la diputada del PP per les Balears en el Congrés espanyol, Sandra Fernández, ha lamentat «la manca d'informació oficial del Govern de Sánchez» sobre la gratuïtat del transport públic a les Balears per a 2025, a només deu dies d'acabar l'any, i ha exigit que es garanteixin els recursos necessaris per a la mesura perquè aquesta «no sigui a costa dels comptes del Govern, els consells i l’Ajuntament de Palma». «El Govern demostra la seva total improvisació amb la mesura i vol posar-se una medalla que si no incrementa els recursos hauran de pagar altres administracions», ha avisat.

D'aquesta manera, la diputada 'popular', que va preguntar el novembre passat al Govern quins plans tenia amb la gratuïtat a les illes mitjançant pregunta escrita, s'ha queixat que la resposta no ha arribat fins dijous passat, limitant-se el Govern a contestar que «mantindrà el 2025 l'esforç de finançament en suport del transport públic en tots els territoris d'Espanya, inclosos els de la comunitat autònoma de les Balears, però adaptant el pressupost a la conjuntura amb criteris adequatsper al seu repartiment». Una resposta que, segons la parlamentària, no aclareix si el Govern garantirà tots els recursos necessaris per a fer efectiva la gratuïtat.

Fernández ha recordat que els dos últims anys el Govern ha transferit 43 milions d'euros per a la gratuïtat del transport públic dependent de les diferents administracions de les illes, que han resultat «totalment insuficients», en opinió de la parlamentària, i «han hagut de ser el Govern, els consells i els ajuntaments, que ja assumeixen la base de les bonificacions, els qui hagin hagut d'abonar la diferència per a la mesura», ha afegit.

Com a exemple, la diputada ha recordat que el Govern abona 45 milions d'euros a l'any en bonificacions i que davant la «insuficient» aportació del Govern per a la gratuïtat del bus i el tren -14 milions d'euros- ha hagut d'abonar altres nou milions d'euros addicionals enguany. L'any passat, segons han apuntat des del PP de les Balears, l'aportació addicional que van haver de fer el conjunt de les administracions de les illes perquè la gratuïtat fos real va ser de 13 milions.

«Ens sembla molt bé que el Govern respongui a les demandes del Govern de Marga Prohens de mantenir la gratuïtat a les Illes, però és imprescindible que dilluns es garanteixin els recursos necessaris per a aquesta mesura. El Govern es posa la medalla de la gratuïtat i qui acaba pagant són el Govern, els consells i els ajuntaments, i, en última instància, els ciutadans de les Balears», ha assenyalat finalment la diputada del PP.