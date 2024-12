Vidal aconsegueix que el PP i el PSOE votin a favor de la proposta de reconeixement europeu de la insularitat al Congrés

Vicenç Vidal, el diputat de Més per Mallorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés dels Diputats, ha aconseguit aprovar a la comissió d'insularitat del Congrés la seva moció sobre el reconeixement europeu de la insularitat amb el suport del PSOE i del PP.

Vidal ha recordat que Sánchez es comprometé amb ell durant la seva etapa en el Senat a «fer-ho possible durant la presidència espanyola de la UE i no complí» i ha valorat que «finalment, gràcies a la pressió d'una veu sense lligams, els dos grans partits estatals voten a favor del sentit comú: que la Unió Europea ens reconegui en la nostra singularitat com a Illes Balears».

El diputat ecosobiranista ha defensat que l'aprovació de la seva iniciativa «obri la porta a suprimir per a totes les Illes els límits aplicables de la norma de minimis» i l'impuls d'«una agència europea de la insularitat, més que necessària».